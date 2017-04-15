Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik: "Fındık fiyatlarıyla ilgili tekelci bir mantık maalesef üreticileri mağdur etti. Bakanlık olarak TMO bünyesinde önümüzdeki hafta fındık alımını gerçekleştireceğiz."
Kaynak: AA
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik: "Fındık fiyatlarıyla ilgili tekelci bir mantık maalesef üreticileri mağdur etti. Bakanlık olarak TMO bünyesinde önümüzdeki hafta fındık alımını gerçekleştireceğiz."
Kaynak: AA
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