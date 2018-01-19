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Onu bile çaldılar… Bir saatte yakalandılar

İstanbul’da, 49 suç kaydı bulunan, 25 suçtan da aranan 2 oto hırsızı, yediemin otoparkından lüks 2 otomobili çaldı. İki hırsız olaydan bir saat sonra yakalandı.

19 Ocak 2018 Cuma 15:06
Onu bile çaldılar… Bir saatte yakalandılar

Bahçelievler’de, 11 Ocak 2018 sabah saat 04.30’da çalıntı araçla yediemin otoparkına gelen 4 hırsız, özel güvenlikçi çevreyi dolaşırken, nöbetçi kulübesindeki anahtarları aldı. Mercedes S500 ve Volkswagen Passat otomobili alan hırsızlar kayıplara karıştı. Otomobillerin çalındığını fark eden güvenlikçi polisi aradı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, şüphe üzerine Passat bir  aracı durdurdu. Yapılan incelemede durdurulan aracın otoparktan çalınan Passat olduğu tespit edildi. Araçta bulunan şahısların üzerinden sahte kimlik çıktı. Asayiş Şube Oto-Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen 2 kişi, otoparktan çalınan Mercedes ve otoparka geldikleri araçların yerini söyledi. Araçlar bulundu. Aramalarda, 2 kişinin otoparktan aldıkları 14 kontak anahtarı, çalıntı plakalar bulundu.

Emniyette sorguya alınan Seyit Gülden’in (30) 30 suç kaydı bulunurken, 14 suçtan arandığı belirlendi. 23 yaşındaki  Şahmeran Güvercin’in de 19 suç kaydı bulunduğu, 11 suçtan da arandığı anlaşıldı. 2 kişinin 6 hırsızlık olayının da faili olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgularının adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklanırken, 2 kişinin arandığı bildirildi.

 

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 15:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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