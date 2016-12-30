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Online terör kampı: PKK, FETÖ, DHKP-C, DAEŞ

ABD merkezli video paylaşım sitesi YouTube, terör örgütlerinin propaganda üssü haline geldi. PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleri Türkiye’de de temsilciliği bulunan video paylaşım sitesi üzerinden serbestçe yayınlar yaparak örgüte terörist yetiştiriyor.

Online terör kampı: PKK, FETÖ, DHKP-C, DAEŞ
Eklenme: 30 Aralık 2016, 00:49
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ABD ve Avrupa ülkelerinde terör propagandasına göz yummayan YouTube, Türkiye’yi tehdit eden terör örgütlerine sağladığı açık destek nedeniyle kamuoyunun tepkisini çekiyor.

Hassas bir filtreleme sistemine sahip olduğu bilinen YouTube, Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerine serbestçe eylem ve propaganda hizmeti sağlıyor. Yapılan şikâyetler sonuçsuz kalıyor.

ADETA ONLİNE TERÖR KAMPI

"İfade özgürlüğü" mazeretine sığınan YouTube, binlerce kişinin katili olan PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin reklamını yapmaktan geri durmuyor. Binlerce abonesi bulunan kanallardan yükselen şiddet propagandasıyla terörist devşiriliyor.

YouTube'da terör örgütleriyle ilgili kelimeler aratıldığında kullanıcılar doğrudan bu hain örgütlerin propaganda içeriklerinden oluşan binlerce videonun bulunduğu kanallara yönlendiriliyor.

TERÖRE KARŞI ÇİFTE STANDART

Batı’ya yönelik terör tehditleriyle mücadelede İngiltere ve ABD gibi ülkelerle üst düzey işbirliği protokolleri oluşturan YouTube, konu Türkiye olduğunda kamuoyunun tüm tepkilerine kayıtsız kalarak terör örgütlerinin faaliyetlerine açık şekilde aracılık ediyor.

İşte YouTube’da bulunan, sivillere ve güvenlik güçlerine karşı terörist devşirmek amacıyla serbestçe yayınlanan propaganda videolarından alınmış bazı ekran görüntüleri:

 

 

 
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Nerede bizim hackerler indirsinler yutupu onceden yutupmu vardi.Insanlik sucu isleyen kuruluslara gerek yok.

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