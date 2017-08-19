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Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık çalışmaları

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 1 haftalık çalışmada 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:55
Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık çalışmaları

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ekipler tarafından müdahale edilen olaylarda, 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 16 adet fişek, 2 adet kesici delici alet, açıktan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs, iş yerinden hırsızlık şüphelisi 2 şahıs, motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 şahıs, yağma şüphelisi 2 şahıs, silahla yaralama şüphelisi 6 şahıs, cinsel saldırı şüphelisi 1 şahıs ve cinsel taciz şüphelisi 2 şahıs yakalanmış, toplam olarak çeşitli suçlardan 23 şahsa adli ve idari işlem yapılmıştır. Son bir haftada bin 647 şahıs hakkında G.B.T. sorgusu yapılmış, ayrıca 533 araç sorgusu yapılmış olup; çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs, 2 kayıp şahıs ve 12 yoklama kaçağı yakalanmış, 7 araca ve sürücüsüne trafik yönünden işlem uygulanmış, 1 adet hacizli/yakalamalı araca işlem yapılmış olup, çeşitli suçlardan toplam 63 şahsa adli ve idari işlem yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ekipler tarafından ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak’ suçu şüphelisi 4 kişi yakalanırken, bu şahıslardan 15,33 gram bonzai, 3,72 gram esrar ve 4 adet Extacy hap elde edildiği aktarıldı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:55
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Eskişehir
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