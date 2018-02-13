Önlenemiyor... Bir haftada dört bin ölüm...

ABD’de son 15 yılın en ağır grip salgını yaşanıyor. Hastalık Önleme ve Koruma Merkezleri (CDC) salgının birkaç hafta daha sürebileceğini, enfeksiyonel gribin benzerlerine nazaran bir türlü atlatılamadığını açıkladı.

Kamu sağlığını tehdit eden ABD’deki grip salgınıyla ilgili Bloomberg’e açıklamada bulunan CDC Direktörü Anne Schuchat, Ocak 2018’in üçüncü haftasında ABD’de yaşamını yitiren 4 bin 64 kişinin zatürreeyle birlikte grip nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Schuchat’ın açıklamasına göre, grip salgını her 10 ölümden 1’inin nedeni. “Bu çok zor bir hastalık mevsimi olacak ve ne zaman sonlanacağını bilemiyoruz” diyerek salgının ciddiyetini ortaya koyan Schuchat, “Salgın üzerine öğreneceğimiz çok şey var. Bir gribin ne derece yoğun olabileceğini görmemiz açısından son ikaz niteliğinde. Asla gardımızı düşürmemeliyiz” dedi. Gripten ölümün gelecek haftalarda artmasından endişe ettiklerini belirten Schuchat, hastaları tedavi eden her 13 doktordan 1’inin de gribe yakalandığını ifade etti. Hükümetin raporuna göre grip salgını 2009 ve 2010’daki domuz gribi salgınından bile beter. ABD’yi etkisi altına alın virüs H3N2.

GRİP İLAÇLARI YOK SATTI

Salgın üzerine panik yaşayan ABD halkı eczanelerde satılan grip ilaçlarına yüklenerek adeta stok yaptı ve rafları boşlattı. Eyaletler arası kullanım dozajını inceleyen uzmanlar, özellikle Arizona, Indiana, Kentucky ve Arkansas’taki kullanımlardaki artış için uyarıda bulunuyor. Zira ilaçlar geçen yılla kıyaslandığında 6 kat daha fazla tüketildi.