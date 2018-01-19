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'Onların açlıktan ölmesi stratejimizin işe yaradığını gösteriyor'

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Koreliler arasında açlıktan ölümlerin baş gösterdiği, söyleyerek ''ABD'nin yaptırım stratejisinin işe yaradığını kanıtlıyor'' dedi.

19 Ocak 2018 Cuma 16:15
'Onların açlıktan ölmesi stratejimizin işe yaradığını gösteriyor'

Rusya ve Çin'i çağırmadan 20 ülkeyle Kanada'da Kuzey Kore toplantısı düzenlemesinin ardından Stanford Üniversitesi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'de açlıktan ölümleri, Amerikan diplomatik stratejisinin yolunda gittiğinin göstergesi olarak değerlendirdi. Tillerson, bundan sonraki hedefin, Pyongyang'ın yaptırımlar yüzünden çekilen ıstıraplar üzerinden dünya kamuoyunun sempatisini toplamasını engellemek olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 16:15
  1. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson
  2. Kuzey Kore
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