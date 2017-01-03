Onları da saldırı için kullanmış: Reina teröristinin ailesine gözaltı!

Reina'yı kana bulayan ve Uygur Türkü olduğu iddia edilen teröristin, 2 ay önce ailesi ile birlikte Konya'ya geldiği öğrenildi.

Onları da saldırı için kullanmış: Reina teröristinin ailesine gözaltı!
Eklenme: 03 Ocak 2017, 10:18
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İstanbul Ortaköy'deki saldırıyı düzenleyen teröristin kimliği belirlendi. Uygur Türkü olduğu iddia edilen teröristin, Kasım 2016'da ailesiyle birlikte Konya'ya geldiği öğrenildi.

Teröristin dikkat çekmemek için eşi ve 2 çocuğunu da yanında getirdiği kaydedildi.

Habertürk'ün haberine göre, kimliği henüz açıklanmayan teröristin ailesi gözaltına alındı.

ŞARJÖR DEĞİŞTİRİRKEN ASKERİ MALZEME KULLANMIŞ

İstanbul polisi teröristi her yerde ararken, saldırı sırasında nasıl şarjör değiştirdiği ortaya çıktı. Saldırıdan kurtulan bir barmen, o anları “Terörist, şarjöründe mermi bittikten sonra şarjör değiştirme sırasında bir şey atıyor, sonra bu ortalığı aydınlatıyordu. En az 3 kere bundan attı" diye anlattı. Barmenin ifadesine göre teröristin şarjör değiştirme sırasında kullandığı askeri malzemenin; hedef kitleyi şaşırtmak, keskin aydınlığın arkasında kalarak hedefi çok daha iyi görmeyi sağlamak amacıyla kullanıldığı belirlendi. Bu askeri malzemenin özel birliklerin operasyonları sırasında kullanıldığı kaydedildi.

 
EtiketlerreinaortaköyKonyaİstanbulHabertürk
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Fahri kutlu

Daha onceki yorumlardada yazdim.sormadan arastirmadanulkeye aldigimiz 3 milyon suriyeliler basimiza bela oluyor.avrupaya kiziyoruz ama adamlar haklilar almamakla bunlari.tamam masum olanlari var ama nerden bilecez hirsizi kopugu ugursuzu.nasil anliyacaz.simdi burdan soyluyorum bunlarin icinde kac tane daha terorist var bilen varmi.bu ulke yol gecen han mi

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Nurullah Altun

Bu soysuz yeziti inşallah halk polisten önce yakalarda param parça eder.

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Serkan mert

Tek fail ingiliz derin devleti

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ali

Birleşmiş milletler gibi oldu burası ,her ülkeden adamlar var,kimin ne olduğunu nerden bileceksin,herkese kapımızı açtıkhoş olmadı.misafir ettiğin adan sana acımasızca saldırıyor.,ben şahsen kesinlikle yabancı ülkevatandaşlarının türkiyeye alınmasını doğru bulmuyorum. hepsinin geri gönderilmesi lazım. yardım edeceksek orda edelim.

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emin abdulhamid

Biri bize bu ülkede neden hala idam cezası olmadığını, ve kırk kişinin katili bu canavarın sağ yakalanması halinde kaç yıl boyunca benim ödediğim vergilerle yiyip içip yatacağını açıklasın? En başta Binali Yıldırım. Irak Şam KÜFÜR devletine mensup bir tek kişi dahi sağ bırakılmasın, bu "kafir" örgütün israil ve müşriklerden farkı yok, rahmet dini olan İslam'ın adını "terör" dinine çıkarmak için haçlı siyonistleri tarafından kurgulanmış gavur patentli bir örgüttür, İslam'a savaş açan bu küfür güruhunun yok edilmesi gereken ne varsa yapılacağına inanıyorum.

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hülya

bu katilin ailesi de mi varmış?

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