Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Onlarda göreve geliyor... Teröristler korku içinde...

İstihbarat, Keşif ve Gözetleme amaçlı kullanılacak olan ANKA-S Sistemi; aynı anda birden fazla İHA’nın milli uydularımız üzerinden kontrol özelliğine sahip olması ile menzil kısıtlaması olmadan istenilen bölgelerde görev yapacak.

02 Şubat 2018 Cuma 18:18
Onlarda göreve geliyor... Teröristler korku içinde...

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın resmi Sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, İstihbarat, Keşif ve Gözetleme amaçlı kullanılacak olan ANKA-S Sistemi; aynı anda birden fazla İHA’nın milli uydularımız üzerinden kontrol özelliğine sahip olması ile menzil kısıtlaması olmadan istenilen bölgelerde görev yapacak. 1. ANKA-S İHA Sistemi Kabulü başarıyla tamamlandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) tarafından geliştirilen ANKA-S, temmuz ayında ilk kez uydu kontrollü uçuşunu gerçekleştirdi.

Proje çalışmalarına 2013'te imzalanan sözleşmeyle başlanan ANKA-S için Savunma Sanayi Müsteşarlığı uzmanları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile kalifikasyon/kabul süreci yürütülüyor.

6 ARAÇLA AYNI ANDA GÖREV

ANKA-S hava aracının en önemli özelliklerinden birini, görüş hattı mesafesinin getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldıracak uydu üzerinden kontrol yeteneğine sahip olması oluşturuyor.

Kalkış noktalarından başka bir yerde bulunan Operasyon Eğitim ve Simülatör Merkezi’ndeki kontrol istasyonlarına devirle birlikte 6 adet hava aracı aynı anda bu merkezden yönetilebilecek.

Milli olarak geliştirilmiş full HD çözünürlükte gece ve gündüz kamerası, düşük ışık kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü sistemlerden oluşan keşif gözetleme sistemi yine ilk defa ANKA-S  sistemi ile görev yapacak.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 18:18
  1. Savunma Sanayii Müsteşarlığı
  2. ANKA-S
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Menbiç açıklaması
    1. ABD'den Menbiç açıklaması
    2. ÖSO, PYD'yi vuruyor CHP'den ses geliyor
    3. Bursaspor Beşiktaş maçının muhtemel..
    4. Karadeniz'in yeşil cenneti: Rize
    5. Borsa haftayı düşüşle kapattı
    6. KKTC'de yeni Başbakan Erhürman görevi..
    7. Huzur dolu bir yer: Gölcük
    8. Sağlam ilk galibiyetini aldı!
    9. Galatasaray PFDK'ya gönderildi!
    10. New York borsası düşüşle açıldı
    11. Almanya'dan skandal hamle!
    12. Onlarda göreve geliyor... Teröristler..
    13. Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir..
    14. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: TSK..
    15. Ankara'da çıkan yangında 6 ev..
    16. Almanya'da şok... 3.4 milyon kişi..
    17. Balkanlar’da bir açık hava müzesi:..
    18. Sınırları ortadan kaldıracak! Yeni..
    19. Kripto para üretiminde kullanılan..
    20. Yeni milli İHA göreve başlıyor...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap