Onlarca öğrenci hastanelik oldu

Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu'nun bahçesine dökülen tuz ruhundan öğrenciler etkilendi. Fenalaşan 60 çocuk sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tuz ruhunu bahçeye okulun temizlik işçisinin bidonun delinmesi sebebiyle döktüğü öğrenildi. Çocuklar ise kokunun çevrede yayılmasından dolayı etkilendiler.

Okuldaki diğer öğrenciler ve aileleri ise zehirlenmelerden dolayı panik yaşadı.