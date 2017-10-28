Onlarca işçi hastanelik oldu
Elazığ'da hastane inşaatında çalışan 40'dan fazla işçi, yedikleri öğle yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.28 Ekim 2017 Cumartesi 17:11
AA'nın haberine göre, şehir hastanesi inşaatında çalışan işçiler öğle yemeğinde tavuk yedi. Yemek sonrası 40'dan fazla işçi rahatsızlandı.
İşçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle özel araç ve ambulanslarla Eğitim Araştırma ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.