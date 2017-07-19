Onlarca FETÖ'cü o ülkede hapishanede...

Azattyk (Özgürlük) radyosu Türkmen bölümünün haberine göre, Temmuz ayının başlarında Lebap bölgesindeki bir mahkeme Türkmen-Türk lisesi eski çalışanları ve mezunlarından oluşan en az 40 kişiyi FETÖ örgütü ile ilişkisinden dolayı hapis cezasına mahkum etti.

Aynı radyo Mayıs ayı sonlarında Türkmenistan’da Fethullah Gülen örgütü mensubu 50 kişinin tutuklandığını bildirmişti. Kapalı olarak yapılan mahkeme oturumunda bu kişilere FETÖ mensubu olarak 12 ile 20 yıl arasında değişen sürelerle hapis cezası verildi.