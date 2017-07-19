Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Onlarca FETÖ'cü o ülkede hapishanede...

Türkmenistan'da Türkmen-Türk lisesi eski çalışanları ve mezunlarından oluşan en az 40 kişiye FETÖ örgütü ile ilişkisinden dolayı hapis cezası verildi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:59
Onlarca FETÖ'cü o ülkede hapishanede...

Azattyk (Özgürlük) radyosu Türkmen bölümünün haberine göre, Temmuz ayının başlarında Lebap bölgesindeki bir mahkeme Türkmen-Türk lisesi eski çalışanları ve mezunlarından oluşan en az 40 kişiyi FETÖ örgütü ile ilişkisinden dolayı hapis cezasına mahkum etti.

Aynı radyo Mayıs ayı sonlarında Türkmenistan’da Fethullah Gülen örgütü mensubu 50 kişinin tutuklandığını bildirmişti. Kapalı olarak yapılan mahkeme oturumunda bu kişilere FETÖ mensubu olarak 12 ile 20 yıl arasında değişen sürelerle hapis cezası verildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:59
  1. Fethullah Gülen
  2. FETO
  3. Türkmenistan
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD dizisinde Türklerle ilgili skandal sahne!
    1. ABD dizisinde Türklerle ilgili skandal..
    2. Türkiye ve Irak arasında temas
    3. Onlarca FETÖ'cü o ülkede hapishane'de...
    4. Zakir Naik'den korktular.....
    5. ABD'nin Suriye'deki üsleri ifşa oldu!
    6. Camiyi yaptırmamak için bakın ne..
    7. ''Rum tarafının keyfini bekleyecek..
    8. Yeni Bakan'ın babası konuştu: Böyle..
    9. Çocuğunuz üstün zekalı olabilir! İşte..
    10. Bosna Hersek'ten Mescid-i Aksa çağrısı
    11. İtalya hükümetinde şok: İstifa etti!
    12. Yeni kabinenin yaş ortalaması
    13. Mısır Dışişleri Bakanı Şükri Irak'ta
    14. Lübnan ordusu operasyon hazırlığında!
    15. Aksa için olağanüstü toplantı çağrısı
    16. Kahraman şehit Ömer Halisdemir'e alçak..
    17. Türkiye'yi eleştiren Fransa meclisi..
    18. "Cuma günü herkes Mescid-i Aksa..
    19. Fransa'nın yeni Genelkurmay başkanı..
    20. İşgalci İsrail: Mescid-i Aksa kararını..
    Savcıdan haddini aşan 'menfez paşası'na ayar!
    Savcıdan haddini aşan 'menfez paşası'na ayar!
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    ABD sessiz ve görünmez silahı ateşledi… Işık hızıyla vurdu! 50 bin kat daha…
    ABD sessiz ve görünmez silahı ateşledi… Işık hızıyla vurdu! 50 bin kat daha…