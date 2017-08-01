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Onlarca araç küle döndü

Balıkesir’de bir otoparkta çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Onlarca araç çıkan yangında küle döndü.

01 Ağustos 2017 Salı 17:56
Onlarca araç küle döndü

Balıkesir’de bir otoparkta meydana gelen yangın paniğe sebep oldu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve onlarca aracın alev topuna döndüğü yangında zaman zaman patlamalar yaşandı. Yangında otopark ve yediemin deposu olarak kullanılan alandaki tüm araçlar kullanılamaz hale gelirken, araç sahipleri ise araçlarının yanışını çaresizce izledi. Vatandaşların hortumlarla söndürmeye çalıştığı yangının başka alanlara sıçramaması için kepçe araçları da çalışma başlattı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin içeriden ve dışarıdan müdahale ettiği yangının söndürme çalışmaları devam ederken, sanayi çalışanları ise patlamalar duyduklarını ve olay yerine geldiklerini söylediler.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 17:56
  1. Balıkesir
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