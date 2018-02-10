Onlara sadece Türkiye sahip çıkmıştı...

Taverga kenti yakınlarındaki Beni Velid beldesinde bulunan Kararatu'l-Katf'taki geçici kampta kurulu 100 civarındaki çadırda 200'den fazla aile yaşıyor.

Kampta kalanlardan Ramadan Ektıyt, yaptığı açıklamada, söz konusu ailelerin kampta kalma sebebinin, daha önce Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nin Taverga'dan göç ettirilenlerin 1 Şubat'tan itibaren evlerine dönmeleri için aldığı karar olduğunu belirtti.

SİLAHLI GRUPLAR DÖNÜŞLERİ ENGELLİYOR

Taverga halkının, UMH Başkanlık Konseyi'nin kararı doğrultusunda evlerine dönme çabalarının silahlı gruplar tarafından reddedildiğini dile getiren Ektıyt, silahlı bir grubun göçmenlerin kaldığı bazı çadırları yaktığına işaret etti.

Kampta kalan muhacirlerin evlerine dönmeleri için bir çözüm bulunması temennisini dile getiren Ektıyt, hükümete ve kurumlara, yasal çerçevede kendilerine haklarının verilmesi çağrısında bulundu.

Tavergalı muhacirlerin geçen perşembe evlerine dönmeye başlaması bekleniyordu ancak Misratalı sivil ve askeri makamlar dönüşün ertelenmesini istemişti.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, perşembe günü Taverga Yerel Meclis Başkanı Abdurrahman eş-Şikşak ile bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, Misrata Belediye Meclisi ile Taverga Yerel Meclisi arasında yaklaşık iki yıl süren müzakerelerin ardından varılan anlaşmanın uygulanmasında geri dönüş olmadığını vurgulamıştı.

Misratalı askeri ve sivil makamların muhacirlerin dönüşü konusunda engel çıkarmasına da değinen Serrac, sayıca az olan bu kişilerin onları anlaşmanın uygulamasından alıkoyamayacağını belirtmişti.

Anlaşmanın uygulanmasını denetleyen komiteden çalışmalarına devam etmesini isteyen Serrac, ilgili bakanlıklara da iç muhacirlere gerekli desteği verme çağrısında bulunmuştu.

Serrac, Tavergalıların evlerine dönüşünün, tüm iç muhacirlerin evlerine dönüşünün başlangıcı ve ülkenin mevcut krizden çıktığının önemli bir göstergesi olduğunu vurgulamıştı.

Taverga ve Misrata kentinden temsilciler, Ağustos 2016'da Tunus'ta Birleşmiş Milletler gözetiminde, Vhalkının evlerine dönüş hakkını içeren bir anlaşma imzalamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, Aralık 2017'de, Taverga sakinlerinin şubat ayı başında evlerine döneceğini açıklamıştı.

Misrata'ya 30 kilometre uzaklıktaki Taverga'da ikamet eden yaklaşık 40 bin Libyalı, ülkede 2011 yılında başlayan halk ayaklanmaları sırasında "Misrata'daki devrimcilere karşı durmak ve rejime yandaşlık etmek" suçlamasıyla devrimciler tarafından Taverga'dan zorla göç ettirilmişti.

Taverga halkının büyük bölümü, ülkenin kuzeyindeki Trablus, Bingazi ve Ecdebiye'deki mülteci kamplarında hayatlarını idame ettiriyor.