Onlar Kur’an-ı Kerim’i parmaklarıyla ezberliyor

İSTANBUL - Küçükçekmece’deki Çamlıkaltı Erkek Kur’an Kursu’nda, Kur’an-ı Kerim’i parmaklarıyla ezberleyen görme engelli hafızlar yetiştiriliyor. Halkalı’da 2012 yılında açılan kurs, 2014 yılında görme engellilere de eğitim vermeye başladı.

Görme engellilerin Kur’an-ı Kerim’e olan eğilimini fark eden kurs yöneticileri, bu öğrenciler için yatılı hafızlık kursu açmaya karar verdi. Bu kapsamda kursta, görme engelliler için, bahçe düzenlenmesinden kabartmalı sarı şeritlere, yatak odalarının ve diğer yaşam alanlarının ergonomik tasarımına kadar çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Kursta eğitime başlayan öğrencilere ilk olarak Braille alfabesi (kabartma yazı) ile Türkçe, sonra da Arapça okuma öğretiliyor.

Braille alfabesi ile okumayı öğrenen öğrenciler, ardından Kur’an-ı Kerim eğitimine başlıyor. Kursta, Ağustos 2014’ten bu yana yaz kursları kapsamında, Braille alfabesiyle Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı ve temel dini bilgileri öğrenen yaklaşık 70 öğrenciden bazıları hafız olmaları için kursa yatılı olarak alındı. Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı öğrenen öğrenciler, görme engelli hocaları eşliğinde hafızlık denemelerine başladı. Kursta şu anda 10 görme engelli, hafızlık eğitimine devam ediyor. Çamlıkaltı Erkek Kur’an Kursu Müdürü Sinan Tunç, “Türkiye genelinden öğrenciler alıyoruz. Hafızlık eğitimini sürdürmek isteyenleri, diğer öğrencilerle aynı sınıfa alıyoruz” dedi.

Öğrenecekler öğretecekler

Ağrı İl Müftülüğü tarafından Altı Nokta Körler Derneği Ağrı Şubesi’nin talebi üzerine Braille Alfabesi ile Kur’an kursu düzenlendi. Dernek binasında verilen kursa katılan görme engelliler, yağmur çamur demeden haftanın 5 günü geldikleri kursta Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. Azim ve kararlılıklarıyla birçok insana örnek olan kursiyerler, sağladıkları manevi tatminin yanında İŞKUR’un desteğiyle halk eğitim merkezinde açılacak kursta eğitmen olarak çalışarak para kazanacaklar. Kur’an-ı Kerim öğreticisi Davut Eldem, “Ana hedefimiz, görme engelli bu kardeşlerimize Kur’an-ı Kerim’i öğretmenin yanında, onları ders verebilecek seviyede yetiştirmek” dedi.