Onlar için yüzde 99 başarı tam bir felaket!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla yürütüyor. Terör örgütü YPG'nin elindeki mevzileri bir bir ele geçiren Mehmetçik, bir yandan da bölgede tuzaklanan çok sayıda bombayı imha ederek bölgedeki güvenliği sağlıyor.

Afrin Harekatı'nda hakimiyet sağlanan yerlerdeki patlayıcıları ve mühimmatı TSK'nın tuzaklamalara karşı eğitilmiş Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) ortadan kaldırıyor.

METİ TİMİ KİMLERDEN OLUŞUR, GÖREVLERİ NELERDİR?

habertürk.com'un askeri uzmanlardan edindiği bilgilere göre; bir METİ Timi, 1 astsubay, 5 uzman erbaştan oluşuyor. METİ Timi'nin takım komutanı istihkam subaylardan oluşuyor.

METİ Timi'nin takım komutanı istihkam subaylardan oluşuyor. İstihkam subaylar, METİ Timi ekiplerini olaya yönlendirme görevini üstleniyor.

İstihkam subayın talimatı ile harekete geçen METİ Timi'nin başında 1 astsubay bulunuyor. 5 uzman erbaşın yer aldığı Tim'in kontrolü astsubay tarafından sağlanıyor.

TSK'nın patlayıcı ile ilgili diğer timleri 'PMKİ ve SAS'lar ise , 1 subay, 1 astsubay, 1 uzman erbaştan oluşuyor.

PMKİ ve SAS Timi, mühimmat imhasında görev alıyor. METİ Timi ise, El Yapımı Patlayıcı ve tuzaklanmış patlayıcıların imhasını gerçekleştiriyor.

Afrin'de terör unsurlarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda METİ ve PMKİ Timi ekipleri görev alıyor.

METİ TİMİ'NİN İLKESİ: YÜZDE 99 BAŞARI FELAKETTİR

Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi'nde görevli askerlerin en değerli hazineleri eğitim... Yüksek stres ve baskı altında çalışan METİ Timi'nin hata yapma şansı yok.

İmha sırasında yaşanacak en ufak hata felakete yol açabilir. METİ Timi'nin ilkesi her şeyi özetliyor: "Yüzde 99 başarı felakettir..."