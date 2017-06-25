Onlar Halep'in hayalet savaşçıları

Suikast saldırılarıyla bilinen Ebu Amara Tugayları, Halep kenti merkezinde Rejime bağlı güçleri hedef aldı.



Halep'in Esed rejimi kontrolünde bulunan El Furkan bölgesinde Cuma günü gece yarısından sonra düzenlenen saldırıda rejime bağlı güçlerin el yapımı patlayıcı saldırısıyla hedef alındığı bildiriliyor. Rejim güçlerinin devriye gezdikleri sırada gerçekleşen saldırıda birkaç askerin öldüğü aktarılıyor.

Ebu Amara Tugayları Özel Operasyonlar kısmı, yayınladığı bir açıklama ile patlamanın sorumluluğunu üstlenirken, düzenlenen saldırıda Esed rejimine bağlı güçlerden birkaç kişinin öldüğünü ifade etti.

Esed rejimi ve Şii milislerin kontrolünde olan bölgelerde baskı, yağma, hırsızlık ve tecavüz vakalarının görüldüğünün aktarıldığı açıklamada, saldırının "bu suçlara bir cevap niteliği taşıdığı" iması yapılmış. Açıklamada Halep'teki kadınların rejim milisleri tarafından tecavüze uğramasına vurgu yapılarak "iffetli kız kardeşlerimize tecavüz ediliyor" ifadeleri kullanılmış.

Öte yandan Suriye rejimine bağlı medya kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Halep kentinin El Furkan bölgesinde gerçekleşen patlamada rejim güçlerinden 4 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.

Ebu Amara Tugayları, Halep'in merkezinde rejim ve Şii milislerin kontrolünde olan bölgelerde saldırılar düzenliyor. Daha çok özel bombalı saldırılar ve keskin nişancı operasyonları düzenleyen grup geçtiğimiz ay yayınladığı bir açıklama ile Tahriru'ş Şam grubuna katıldığını, ancak Halep içinde bağımsız operasyonlar sürdürmeye devam edeceğini açıklamıştı.

mepanews