Onlar da sapıklığı resmileştirdi!

Malta parlamentosunda yapılan oylamayla eşcinsel evlilik yasallaştı. Oylamada 1 vekilin 'hristiyanlık inancına ters' olduğu gerekçesiyle ret oyu kullandığı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Helena Dalli, kararın 'evlilik müessesesini moderleştirmek' için alındığını ifade etti.

66 oya karşı 1 ret oyuyla kabul edilen eşcinsel evliliğin yasallaşmasına katolik kilisesi sert itirazlarda bulunmuştu.