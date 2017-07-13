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Onlar da sapıklığı resmileştirdi!

İtalya'nın güneyindeki Katolik ada ülkesi Malta, eşcinsel evliliği yasallaştırdı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 16:17
Onlar da sapıklığı resmileştirdi!

Malta parlamentosunda yapılan oylamayla eşcinsel evlilik yasallaştı. Oylamada 1 vekilin 'hristiyanlık inancına ters' olduğu gerekçesiyle ret oyu kullandığı açıklandı.

 Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Helena Dalli, kararın 'evlilik müessesesini moderleştirmek' için alındığını ifade etti. 

66 oya karşı 1 ret oyuyla kabul edilen eşcinsel evliliğin yasallaşmasına katolik kilisesi sert itirazlarda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 16:17
  1. Malta cinsel sapıklık
  2. eşcinsel evlilik
  3. Malta eşcinsel evlilik
  • ErdemErdem37 dk önce
    Darısı bize ayol ::)))
  • AbdullahAbdullah44 dk önce
    Allah bize de nasip etsin. Amin.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 57 dk önce
    Avrupa Sapıttı.
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