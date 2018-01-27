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Kürt askerler ÖSO'ya katıldı!

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) katılan Afrinli Kürt askerlerden Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin açıklama yapıldı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 10:57
Kürt askerler ÖSO'ya katıldı!

Terör örgütü PYD'nin işgal altında tuttuğu Afrin'de, Kürt halka uyguladığı baskı ve katliamlardan sonra, Afrinli Kürt askerler Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) katıldı.

ÖSO'ya katılan Afrinli Kürt askerlerin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklama, "Biz Kürt devrimcileri olarak, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı ile PYD ve YPG'ye karşı ortaklık ediyoruz. PKK'dan zulüm gören halkımız için ortaklık yaptık. Halkımızı bu zulümden kurtarmak için, PYD'ye karşı geldiği için hapsedilen arkadaşlarımız, Avrupa'ya göç eden halkımızın evlerine dönmesi için barış ve özgürlük için yola çıktık. Evleri yakmak, yıkmak ve insanları öldürmek, öldürüp cesetlerini teşhir etmek için yola çıkmadık. Kimse sizi kandırmasın. Tekrar ediyoruz, biz Afrin'in çocuklarıyız. Afrin'i tekrar yeniden inşa etmek, evlerimize yerleşmek için geldik. Nizam ve özgürlüğümüz için geldik" ifadesi kullanıldı.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 10:57
  1. Zeytin Dalı harekatı
  2. Afrin
  3. Afrinli Kürtler
  4. PYD
  5. PKK
  6. TSK
  • zzzzzz43 dk önce
    devrimci kürt askerleri. inşallah sağlam ayaklardır.
  • 040604061 sa önce
    Helal olsun size
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