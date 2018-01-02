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Onlar da ABD'den İran'a müdahil oldu

Gazeteci Nevzat Çiçek, İran'da yaşanan olaylarla ilgili devrik Şah Pehlevi'nin ardıllarının protestolara, sosyal medyayı da kullanarak destek verdiğini söyledi.

02 Ocak 2018 Salı 14:11
Onlar da ABD'den İran'a müdahil oldu

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü'nde gündem, İran'da yaşanan olaylardı.

İran'da olası bir hükümet ya da rejim değişikliğinde yönetime kimin geçeceği konuşulurken, Hande Fırat da Şah ailesinin ilk kez Twitter üzerinden protestoları destekleyen mesajlarını hatırlattı.

"ŞAH AİLESİ BİZZAT MÜDAHİL OLMAYA BAŞLADI"

Bunun üzerine gazeteci Nevzat Çiçek, Şah Pehlevi'nin ailesinin Beyaz Saray önünde yaptıkları konuşmayla İran'da yaşanan protestoları desteklediğini ve bunu da sosyal medyayı kullanarak pekiştirdiğini söyledi.

"MESELE İRAN'IN İÇE DÖNDÜRÜLMESİ"

İran'da yaşanabilecek rejim değişikliğinde Şah ailesi başa geçse bile, mevcut sistemin sekülerleşmesinin mümkün olmadığını belirten Nevzat Çiçek, İran'da yaşananların aslında ülkenin Lübnan, Suriye ve Yemen gibi Şii Müslümanların yoğun olduğu bölgelerden elinin çektirilmesiyle alakalı olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 14:11
  1. Şah ailesi
  2. iran
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