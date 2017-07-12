Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Onlar bizim askerlerimizin kılığına giren hainlerdi"

15 Temmuz gazilerinden İrgin, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "O gece hain girişimi yapanlar bizim askerimiz değildi. Onlar bizim askerlerimizin kılığına giren hainlerdi." dedi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 00:40
"Onlar bizim askerlerimizin kılığına giren hainlerdi"

15 Temmuz gazilerinden Abdullah İrgin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, "O gece hain girişimi yapanlar bizim askerimiz değildi. Bizim askerimiz kendi insanın üzerine ateş etmez. Onlar bizim askerlerimizin kılığına giren hainlerdi." dedi.

Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz'da gazi olan Abdullah İrgin ve Yavuz Kurban, Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Konferans Salonunda gençlerle buluştu.

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, etkinlikte, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin hainlere geçit vermediğini söyledi.

15 Temmuz'un Türk milletinin hain çetelerinin darbe girişimini bastırdığı gün olduğunu vurgulayan Ocak, şöyle konuştu:

"15 Temmuz darbe girişimi gecesinde milletimizin vatanına olan bağlılığı bir kere daha ortaya çıkmış ve tarih tekerrür etmiş, vatan hainleri büyük bir zaferle bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz 2016 gecesinde milletimiz din, dil, ırk, mezhep ayırımı yapmamış ve el ele vermiştir. Milletimizin o geceki tek amacı vatan, bağımsızlık ve demokrasi olmuştur. Bize düşen vatan, millet, bayrak ve din sevgisini yaşayarak vatanımıza hizmet etmektir."

Gazi İrgin de 15 Temmuz'un unutulmaması ve yaşanan olayların gelecek nesillere aktarılması gerektiğinin altını çizdi.

Hain girişimin vatandaşların sokağa çıkmasıyla bertaraf edildiğini vurgulayan İrgin, şunları kaydetti:

"O gece hain girişimi yapanlar bizim askerimiz değildi. Bizim askerimiz kendi insanın üzerine ateş etmez. Onlar bizim askerlerimizin kılığına giren hainlerdi. O gece sokağa herkes ay yıldızlı bayrağın dalgalanması için çıktı. Nasıl Çanakkale'de atalarımız ay yıldızlı bayrağın dalgalansın, ezanlar dinmesin, vatan bölünmesin diye savaştıysa 15 Temmuz’da da vatandaşlarımız bu vatanın bölünmemesi için canlarını feda ettiler."

Gazi Yavuz Kurban da 15 Temmuz’da ortaya çıkan birlik ruhuna vurgu yaptı.

Bu arada gazilerin söyleşisi öncesi FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi açıldı.


Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 00:40
  1. Abdullah İrgin
  2. FETÖ
  3. darbe girişimi
  4. 15 Temmuz
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Terim'den Dünya Kupası sözleri
    1. Fatih Terim'den Dünya Kupası sözleri
    2. Cengiz Ünder 53 Milyon TL karşılığında..
    3. İşte Cehennemliklerin özellikleri
    4. Bir bu eksikti... Duruşma salonunu..
    5. LYS istatistikleri açıklandı... Yine..
    6. "Yine darbe girişimi olsa yine sokağa..
    7. 22 yıllık mücadelesinin sonunda..
    8. 'Her 4 kadından biri bu sorunu yaşıyor'
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter ve..
    10. "Onlar bizim askerlerimizin kılığına..
    11. "Oğlum beni daha hacca ve umreye..
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan FETÖ..
    13. Günün âyet ve hadisi
    14. 'Buralar hep Evlad-ı Fatihan'dır. O..
    15. 2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak
    16. ABD'den PKK'ya beklenmedik hamle
    17. Suriye'de Rusya'yı sarsan üst düzey..
    18. "Almanya ile savaştayız, Türkiye..
    19. BM, terörist İsrail'in yeni yerleşim..
    20. DEAŞ, Musul'da o noktaları tekrar ele..
    Bildiğiniz tavuk ayıklama yöntemlerini unutun
    Bildiğiniz tavuk ayıklama yöntemlerini unutun
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    ABD'den skandal çağrı: Türkiye'ye F-35 vermeyelim!
    ABD'den skandal çağrı: Türkiye'ye F-35 vermeyelim!
    Kuzey Kore lideri füze atılırken bakın ne yaptı?
    Kuzey Kore lideri füze atılırken bakın ne yaptı?