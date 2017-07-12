15 Temmuz gazilerinden Abdullah İrgin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, "O gece hain girişimi yapanlar bizim askerimiz değildi. Bizim askerimiz kendi insanın üzerine ateş etmez. Onlar bizim askerlerimizin kılığına giren hainlerdi." dedi.

Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz'da gazi olan Abdullah İrgin ve Yavuz Kurban, Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Konferans Salonunda gençlerle buluştu.

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, etkinlikte, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin hainlere geçit vermediğini söyledi.

15 Temmuz'un Türk milletinin hain çetelerinin darbe girişimini bastırdığı gün olduğunu vurgulayan Ocak, şöyle konuştu:

"15 Temmuz darbe girişimi gecesinde milletimizin vatanına olan bağlılığı bir kere daha ortaya çıkmış ve tarih tekerrür etmiş, vatan hainleri büyük bir zaferle bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz 2016 gecesinde milletimiz din, dil, ırk, mezhep ayırımı yapmamış ve el ele vermiştir. Milletimizin o geceki tek amacı vatan, bağımsızlık ve demokrasi olmuştur. Bize düşen vatan, millet, bayrak ve din sevgisini yaşayarak vatanımıza hizmet etmektir."

Gazi İrgin de 15 Temmuz'un unutulmaması ve yaşanan olayların gelecek nesillere aktarılması gerektiğinin altını çizdi.

Hain girişimin vatandaşların sokağa çıkmasıyla bertaraf edildiğini vurgulayan İrgin, şunları kaydetti:

"O gece hain girişimi yapanlar bizim askerimiz değildi. Bizim askerimiz kendi insanın üzerine ateş etmez. Onlar bizim askerlerimizin kılığına giren hainlerdi. O gece sokağa herkes ay yıldızlı bayrağın dalgalanması için çıktı. Nasıl Çanakkale'de atalarımız ay yıldızlı bayrağın dalgalansın, ezanlar dinmesin, vatan bölünmesin diye savaştıysa 15 Temmuz’da da vatandaşlarımız bu vatanın bölünmemesi için canlarını feda ettiler."

Gazi Yavuz Kurban da 15 Temmuz’da ortaya çıkan birlik ruhuna vurgu yaptı.

Bu arada gazilerin söyleşisi öncesi FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi açıldı.





