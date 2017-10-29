FETÖ'cü iş adamlarının avukatları bile pes etti

FETÖ’ye maddi destek sağlayarak örgütü ayakta tutan TUSKON yöneticilerinin yargılandığı dava, geçen haftaya damgasını vurdu. 20 işadamının yaptığı komik ve mantık dışı savunmalar, kendi avukatlarına bile pes dedirtti. TUSKON üyesi Cahit Durmaz’ın Bank Asya’daki 8.8 milyon TL’den haberi olmadığını öne sürmesi, sanık avukatlarına “Bu yalanı biz bile savunamayız” dedirtti.

ETÖ’ye maddi destek sağladıkları gerekçesiyle TUSKON yöneticilerinin 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava, geçen haftaya damgasını vurdu. Silivri’de 23 Ekim’de başlayan, 33’ü tutuklu 86 yanığın yargılandığı davada ilk beş günde 20 işadamının yaptığı komik ve mantık dışı savunmalar, kendi avukatlarına bile pes dedirtti. 23. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Öztürk’ün sanıklarla diyalogları ise dikkat çekiciydi.

8,8 MİLYON TL'DEN HABERİ YOK!

Elebaşı Fetullah Gülen’in 2014 yılında Bank Asya’yı kurtarma talimatından sonra işadamlarının harekete geçtiğine vurgu yapan TUSKON iddianamesindeki iddiaların tamamını ortak bir ağızla yalanlayan sanıklar, hesap hareketliliğinin talimatla ilgisiz olduğunu savundu. TUSKON Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Durmaz’ın çapraz sorgusu esnasında Bank Asya’daki 8 milyon 800 bin TL’lik meblağdan haberdar olmadığını öne sürmesi, bazı sanık avukatlarına “Bu yalanı biz bile savunamayız” dedirtti. Durmaz’ın “Böyle bir şey olması mümkün değil. Bank Asya’ya bu kadar para yatırılır mı?” demesi şaşkınlık yaratırken, 8 milyon TL’yi hatırlamamış olması tepki çekti.

TUSKON’A İSMİ HABERSİZ YAZILMIŞ!

İşadamı Selahattin Altuntaş da TUSKON’a üye derneklerin yönetiminde yer aldığını sonradan öğrendiğini söyleyen işadamlarından biriydi. Altuntaş isminin rızası dışında kullanıldığını ve mağdur edildiğini ima etti. İfade veren diğer 20 işadamının da benzer cümleler sarfetmesi, örgütsel bağı ortaya koydu. TUSKON Genel Kurulu’nda Başkan Rızanur Meral’in hükümeti tehdit ettiği konuşmayla ilgili olarak da sanıklar “Konuşmayı televizyondan öğrendik, tasvip etmedik” diyerek yine ifade birliği yaptı. İşadamı İlhan Karagöz’ün savunması sırasında ilginç bir detay da günyüzüne çıktı.

60 KİLO PARA KAÇIRMIŞLAR

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, Karagöz’e, Abdullah Yıldırım Demirci isimli bir kişiyi tanıyıp tanımadığını sordu. Karagöz ile Demirci’nin 2013-2014 ve 2015 yıllarında yurtdışı çıkış kayıtlarının örtüştüğünü belirten Başkan Öztürk, “Bu kişi yüklü miktarda para transferi yapmış. 50-60 kilo para ile yurtdışına çıkışı, 5 kilo ile dönüşü tespit edilmiş. Bu paralar himmet parası mı” diye sordu. Karagöz, bu kişiyi tanımadığını öne sürdü.

Yeni Şafak