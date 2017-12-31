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"Onlar Bağdat Caddesi’nde tankları alkışlıyorlardı!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 15 Temmuz'a mukavemet göstermediğini belirterek, "Onlar tam aksine Bağdat Caddesi'nde tankları alkışlıyorlardı" diye konuştu.

31 Aralık 2017 Pazar 18:26
Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 18:26
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. 15 temmuz darbe girişimi
  3. CHP
  4. Onlar Bağdat Caddesi’nde tankları alkışlıyordu
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