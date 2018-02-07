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Önemli S-400 açıklaması! 'Artık Ankara ile...'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik iş birliğinden sorumlu yardımcısı Kojin, Moskova ile Ankara’nın S-400’le ilgili anlaşmanın genişletilmesi yönünde görüşmeler gerçekleştirdiğini, teknolojik anlamda iş birliği olasılığının konuşulduğunu ifade etti.

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:02
Önemli S-400 açıklaması! 'Artık Ankara ile...'

Vladimir Kojin ''Şimdilik bu silahın (S-400) sevkiyatı için görüşmeler gerçekleştiriyoruz, ancak Türk tarafı aktif bir şekilde anlaşmanın geliştirilmesi ve sistemlerin parçalarının Türkiye topraklarında üretimine geçilmesinden söz ediyor'' ifadelerini kullandı. 

'SÜREKLİ İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK'

İlk etapta sistemlerin nakliyesi ve sistemleri kullanacak çok sayıda kişinin eğitilmesi gibi derin bir etkileşimin öngörüldüğünü belirten Kojin ''Sürekli bir iş birliği yapılması söz konusu. Yani ne bir yıllık ne iki yıllık. Uzun bir gelecek için… Artık sözle değil, yapılan işlerle güven sağlandı'' dedi.

'ANLAŞMAYI GENİŞLETMEKLE İLGİLENİYORUZ'

Karşılıklı güvenin temin edilmesinin Rusya ile Türkiye ilişkilerindeki zor zamanların tekrar yaşanmayacağına inanmalarını sağladığını vurgulayan Kojin ''Bu nedenle de elbette anlaşmayı genişletmekle ilgileniyoruz. Anlaşma iki taraf için de faydalı. Şimdilerde de projenin teknolojik alanda iş birliği gibi ikinci etabı için görüşmeler sürüyor'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 11:02
  1. rusya
  2. Ankara
  3. s-400
  4. Asya Haberleri

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