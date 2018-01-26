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Önemli görüşme! ABD'yle ikinci temas bugün

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mc Master, Afrin konusunda Cuhmurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı arayacak.

26 Ocak 2018 Cuma 09:35
Önemli görüşme! ABD'yle ikinci temas bugün

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'la Erdoğan arasındaki önceki gece gerçekleştirilen telefon görüşmesinin detaylarına ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan ve daha sonra yalanlanan açıklamaların iki lider görüşme yapmadan önce hazırlandığını söyledi. 

Çavuşoğlu, "Önceden hazırlanan ve görüşülmeyen konuları da görüşülmüş gibi veya konuşulmayan şeyleri konuşulmuş gibi gösteren bir açıklama oldu, gerçeği yansıtmıyor. Zaten açıklama için ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mc Master da Cuhmurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı arayacak" dedi. 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 09:35
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