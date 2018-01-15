Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Önemli gelişme! Tekrar buluştular

Kuzey ve Güney Kore heyetleri, Olimpiyat oyunlarına katılacak heyeti belirlemek üzere ünlü sınır köyü Panmunjom'da tekrar buluştu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:13
Önemli gelişme! Tekrar buluştular

Kuzey ve Güney Kore heyetleri, silahtan arındırılmış sınır köyü Panmunjom’da yeniden bir araya geldi.

İki heyet, olimpiyat oyunlarına sporcuların yanı sıra taekwando gösteri ekibi ve sanatçıların da gönderilmesini görüşecek. 

Kuzey Kore, ayrılan ailelerin yeniden bir araya gelebilmesi için 2016'da Güney'e kaçırılan restoran işçilerinin ülkelerine gönderilmesini ön koşul olarak koyuyor. Ancak Güney Kore, bu konunun müzakerelerin ve ilişkilerin ilerlemesinden sonra ele alınmasını istiyor.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı sözcüsü Baek Tae-hyun, konuya ilişkin verdiği bilgilendirme toplantısında,  "İki taraf da, bölünmüş ailelerin yeniden bir araya gelmesi konusunu, ilişkilerin gelişmesinin ardından görüşmeye karar verdi. Salı günkü yüksek düzeyli görüşmelerden sonra yayınlanan ortak bildiride de görebileceğiniz gibi, bu konu da dahil pek çok konu, Güney-Kuzey müzakerelerinin bir parçası olarak ele alınacak” dedi.

İki yıl aradan sonra geçtiğimiz hafta ilk kez Güney ile temasa geçen Kuzey Kore yönetimi 9-25 Şubat tarihlerinde Güney Kore’nin Pyeongchang kentinde yapılacak Kış Olimpiyatları’na katılmayı kabul etmişti.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 11:13
  1. Güney Kore
  2. Kuzey Kore
  3. birleşme
  4. Asya Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arjen Robben'in Beşiktaş korkusu
    1. Arjen Robben'in Beşiktaş korkusu
    2. Mahmud Abbas açıkladı: O ülke para..
    3. Vatan Şaşmaz soruşturmasında sıcak..
    4. SONAR'dan akıllara zarar seçim anketi
    5. Sow'dan çarpıcı çıkış: Fenerbahçe..
    6. Suriye'den ABD'ye sert tepki: Küstahça..
    7. 'Suç makinesi' diyorlardı... Kadın..
    8. İki ülke arasında çatışma, 4 asker öldü
    9. Bir ülkeden daha referandum hamlesi
    10. Arda Turan'dan Galatasaray ve Fatih..
    11. Hükümetten ABD'ye çok sert tepki!
    12. Hükümet düğmeye bastı! 'Çok büyük..
    13. İlk kazma vuruldu, çalışmalar başladı
    14. Ve Soldado'ya talip çıktı
    15. Suç örgütüne dev operasyon
    16. Fenerbahçe'den yılın bombası Luis Nani..
    17. Dev transferde imzalar atıldı! İşte..
    18. Katar Emiri Ankara'ya geliyor
    19. FETÖ'cü 'abi ve 'abla'lara 21 ilde..
    20. Rusya'da okulda çıkan bıçaklı kavgada..
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti