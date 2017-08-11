"Önemli bir maç oynayacağız, desteğe ihtiyacımız var"

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, ligin ilk haftasında evinde oynayacağı Altınordu maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde yoğun geçen kamp programının ardından, Altınordu maçı hazırlıklarına hafta başından bu yana kendi tesislerinde devam eden bordo-beyazlılar, 3 puanın hesabını yapıyor.

Erzurum’da çok verimli iki kamp dönemi geçirdiklerini kaydeden Elazığspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “BB. Erzurumspor ile oynadığımız hazırlık maçı neler yaptığımızı görmek açısından önemli. Futbol adına güzel şeyler yaptık o maçta. Eksiklerimiz yok mu, var. Rakibimizden daha iyi oynadık. Bizim birinci hedefimiz iyi futbol. İçerideki tüm maçları kazanıp, dışarıdan alabileceğimiz puanları almak bizim birinci hedefimiz. Oyuncularımıza bu stratejiyi anlattık. Tabi ki hazırlık dönemi farklı, lig dönemi farklıdır” şeklinde konuştu.

"Uyum sürecini çok çabuk atlattık"

Pazartesi günü ilk lig maçlarına çıkacaklarını hatırlatan Teknik Direktör Altıparmak, “Altınordu ligin en hazır takımlarından diyebiliriz. Onlar da bizim gibi, bırakma yok. Sistemlerinde, hocalarında değişiklik olmadığı için lige daha hazır girecekler. 5 kişinin dışında sıfırdan bir takım kurduk. Yeni bir takımız ama uyum sürecini çok çabuk atlattık. Geçen seneden kalan oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Ağabeyliklerini çok güzel gösterdiler. Yabancı oyunculara Elazığ kültürünü çok çabuk anlattılar. Pazartesi günü önemli bir maç oynayacağız. İnanılmaz seyirci desteğine ihtiyacımız var. İlkler her zaman zordur. Zoru başarmak ve taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Nasıl başlarsak öyle gider. İyi başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir stoper ve bir forvet transferi gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Altıparmak, “Transfer tahtası ile ilgili bir sorun vardı. O sorun ile ilgili olarak askıya aldık. Gelecek oyunculara da ödeme yapılacak. Bizim için önemli olan tahtanın açılması. Bir iki günün ardından gerekli transferlerimizi yapacağız” diye konuştu.

Onur Güney: “Zor bir maç bizi bekliyor”

Tüm profesyonel liglerde mücadele eden futbolculara yeni sezonda başarılar dileyen Kaptan Onur Güney ise, “Altınordu gerçekten sistemini oturtmuş bir takım. Altyapısıyla, kulüp anlayışıyla ön plana çıkan bir takım. Bizim ligimizde bunu fazlasıyla kanıtladıklarını düşünüyorum. Kaliteli genç oyuncuları mevcut. Zor bir maç bizi bekliyor. Çok koşan, diri bir takımla oynayacağız. İnşallah kazanacağız” diye konuştu.

Hafta boyunca maça iyi hazırlandıklarını da kaydeden kaptan Onur, “İki gündür çift idman yapıyoruz. Takım arkadaşlarım çok özverili çalışıyor. Kazanarak, hedeflerimize ulaşarak lige başlamak istiyoruz. Başlangıç Altınordu maçı. Hangi futbolcu kardeşimiz olursa olsun Altınordu maçını kazanmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.