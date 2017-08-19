Önemli açıklama! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlıktan yapılan açıklamada "2016 yılında Ak Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu ve 2017 Yılında AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin şehit edilmesi, 15 Ağustos 2017 Tarihinde Van ili Başkale J.K.lığına yapılan silahlı saldırıda Esmanur Şengüller'in yaralanması olaylarının faili BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. " denildi.