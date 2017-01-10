Önder Bülbüloğlu: Aatıf takası kabul etmedi

Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici transferinde Aatıf krizi yaşanıyor... Radyospor'a konuşan Önder Bülbüloğlu transferle ilgili şu detayları paylaştı;
- "Mehmet Ekici sevdiğimiz bize değer katan bir oyuncu. İsteyen kulüpler var. Fenerbahçe konusunda anlaşmıştık, Aatif'in takası kabul etmemesi bu transferi öteledi. Beşiktaş ile de görüşmemiz oldu. Bizim de alacağımız oyuncularla anlaşmamız gerekiyor. Şu anda Mehmet giderse kulübe maddi menfaat sağlanmalı. İlk planda Tolgay Arslan'ı talep ettik. Tolgay dışında, Kerim Frei ve Olcay Şahan gündemimize geldi. Kerim konusunda anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş, Tolgay'ı vermek istemiyor. Olcay'ı bütün haklarıyla istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Aatif Fenerbahçe olmazsa ülke dışında başka takıma gitmek istiyor. Bu hafta içerisinde bu konular netleşecektir. Carl Medjani transferinde şu anda net bir gelişme yok. Kendisi Antalya'da, ama kesin anlaştığımızı söyleyemem"
"Rodallega çok yakın"
Başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu ayrıca Rodallega transferinin son durumuyla ilgili de bilgi verdi. Bülbüloğlu'nun açıklamaları şöyle;
- "Akhisar ile görüşme yapıldı. Rodellaga Trabzonspor'a çok yakın, Mustafa Yumlu konusu doğru. Gitme olasılığı yüksek. Caceres de ilgilendiğimiz bir oyuncu fakat hiçbir transferimizde net bir şey yok. Fatih Tekke sportif direktörlük kursuna Trabzonspor adına katıldı. Görev konusuna oturup karar vereceğiz"
Aatif Chahechouhe kampa katıldı
Mehmet Ekici'nin transferi için takasta kullanılacağı belirtilen Aatif Chahechouhe, Fenerbahçe'nin Antalya kampına katıldı. Sarı lacivertlilerin gündüz idmanına dahil olan futbolcunun Trabzonspor'a gitmeyi kabul etmemesi üzerine Advocaat'ın talebi doğrultusunda kamp kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.