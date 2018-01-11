Öndeki araca çarpmamak için tırı devirdi
Gaziantep’te önünde seyreden otomobilin aniden fren yapması sonucu direksiyonu kıran sürücü tırın devrilmesine neden oldu.11 Ocak 2018 Perşembe 21:11
Olay, bugün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi otogar yanında gerçekleşti. 63 FD 720 plakalı tır sürücüsü İbrahim Caymaz (35) önünde seyreden otomobilin aniden fren yapması sonucu direksiyonu kırdı. Olayda kontrolden çıkan züccaciye eşyası yüklü olan tır yan yattı. Sürücü Caymaz, çevredekilerin yardımıyla aracından çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Caymaz acil serviste tedavi altına alındı.