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Öncüpınar Sınır Kapısı’nda tır yoğunluğu

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndaki kısıtlama nedeniyle tır yoğunluğu yaşanıyor.

11 Ağustos 2017 Cuma 17:07
Öncüpınar Sınır Kapısı’nda tır yoğunluğu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda kısıtlamaya gidilmesi nedeniyle tır ve kamyonlar Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’na yöneldi. Bu nedenle Öncüpınar’da tırlar yoğunluk oluşturdu. Tırlar Öncüpınar Sınır Kapısı’na girerek, gümrük sahasında yüklerini indiriyor. Burada kamyon ve tırlara yüklenen yardım ve ticari malzemeler, Suriye’nin Babul Selam Sınır Kapısı üzerinden Halep kırsalı ve Azez ilçesine götürülüyor.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 17:07
  1. Suriye
  2. Hatay
  3. Kilis
  4. Reyhanlı
  5. Cilvegözü
  6. Ticaret Bakanlığı
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