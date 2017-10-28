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Öncüpınar Sınır Kapısı tekrar açıldı

Teknik çalışmalar nedeniyle 20 Ekim'de kapatılan Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı, yeniden hizmet vermeye başladı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 10:23
Öncüpınar Sınır Kapısı tekrar açıldı

Gümrük yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapatılan sınır kapısındaki teknik çalışmalar, dün saat 18.00 itibarıyla tamamlandı. Saat 08.00'den itibaren yeniden açılan sınır kapısında geçişler başladı.

Tır şoförlerinden Mehmet Köse, Öncüpınar Sınır Kapısı'nın kapanmasının nakliyatçıları olumsuz etkilediğini, sınırı geçerek tampon bölgede yükünü boşaltacağını söyledi.

Öncüpınar Sınır Kapısı, gümrük sistemindeki teknik çalışmalar nedeniyle 20 Ekim'de kapatılmıştı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 10:23
  1. Kilis
  2. Öncüpınar Sınır Kapısı
  3. Anadolu Ajansı
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