Öncelik TSK'nın... 55 bin adet teslim edilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyaçları doğrultusunda Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından ilk çalışmaları Temmuz 2015’te başlayan Milli Piyade Tüfeği MPT-76’nın dağıtımına hız verildi. İlk 200 bin sipariş alan MPT-76’nın 3 bin 200 adeti teslim edildi. MPT-76’nın teslim süreci ve yurt dışından gelen taleplere ilişkin MKEK Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü Derviş Mehmet Ocakcıoğlu, “Yurt dışından da ciddi talepler alıyoruz. Ancak ilk önceliğimiz ordumuzdur” dedi.

TSK’YA 55 BİN TESLİMAT YAPILACAK

Nisan 2018’e kadar 20 bin adetlik teslimatın tamamlanacağını söyleyen Ocakcıoğlu, “İkinci etapta 35 bin sipariş için çalışmalara başlayacağız. Şu ana kadar 500’ü Cumhurbaşkanlığına olmak üzere TSK envanterine 3 bin 200 teslimat gerçekleştirdik. 15 gün içinde 3 bin 600 adet teslimat daha yapacağız. İki sene içerisinde TSK envanterine 55 bin adet MPT-76’nın teslimatını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

EMNİYET İÇİN MPT-55 GELİYOR

TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda üretilen MPT-76’nın yanı sıra emniyet güçleri için de MPT-55’in üretimine geçileceğini söyleyen Derviş Mehmet Ocakcıoğlu, “Emniyet güçlerimize dağıtmak üzere MPT-55’in üretimine başlayacağız. Diğer silahlara göre daha kullanışlı ve pratik olan MPT-55, 3 kilogram ağırlığında ve dakikada 850 atış yapabiliyor. 400 metre etkili menzile sahip MPT-55 şu anda emniyet güçleri tarafından test amaçlı kullanılıyor” dedi.

ÖZELLİKLERİ SAYMAKLA BİTMİYOR

10 kişilik Türk mühendislerden oluşan ekibin 5 yılda projesini tamamladığı MPT-76, aksesuvarlarıyla birlikte 413 parçadan oluşuyor. Proje kapsamında geliştirilen MPT-76, "50'nin üzerindeki testi başarıyla geçen dünyadaki tek silah" olarak Türkiye'nin gururu haline geldi. Bu testler sırasında toplam 1 milyon 100 bin civarında mermi kullanıldı.

Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk milli silahı MPT-76'nın seri üretimine de MKEK Kırıkkale Silah Fabrikası'nda başlandı. 4 kilo 180 gram ağırlığındaki silahın etkili menzili 600 metre, dakikadaki atım sayısı 700 mermi ve merminin ilk hızı saniyede 800 metre. Teleskopik dipçiğe sahip silahın, namlu boyu 406 milimetre.

Çatal ayağı aynı zamanda el tutamağı vazifesi de görüyor. Üzerindeki pikatini raya, gece görüş dürbünü gibi her türlü cihaz takılabiliyor. "G-3 gibi etkili, kalaşnikof gibi güvenilir, M-16 gibi pratik bir silah" olarak nitelendirilen MPT-76, dünyadaki silahların bütün üstün özelliklerini bünyesinde taşıyor. Bu nedenle silah üreticisi ülkelerden de MPT-76'ya talepler geliyor.

İşte MPT-76'nın diğer özellikleri;

*Ağırlık: 4,1 kg. (aksesuarsız)

*Uzunluk: 920 mm (Dipçik kapalı, 16" namlu)

*Dağılım: Azami 4 MOA / 100 metre

*Namlu Ömrü: 12.000 Atım (min.)

*Etkili Menzil: 600 metre

*Şarjör Kapasitesi: 20 (Kompozit Şarjör)

*Namlu Boyu: 406 mm - 16"

*Kalibre: 7,62 x 51 NATO

*Atış Hızı: 650 atım/dakika

*Mermi Çıkış Hızı: 800 m/s

*Dipçik: Ayarlanabilir, 12 kademeli

*Üretici Kuruluş: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu