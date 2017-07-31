'Önceliğimiz depreme hazırlık'

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün ardından askerin boşalttığı alanlardan birisi olan eski Metris Kışlası'nda yapılan 236 dönümlük 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Göksu, kahvaltılı basın toplantısında ilçe genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen son nokta hakkında bilgiler verdi.

ESENLER'DE 74 BİN KONUT DÖNÜŞECEK

Esenler'in, kilometrekare başına düşen 70 bin kişi ile İstanbul'un nüfus bakımından en yoğun ilçelerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Göksu, "Esenler'de büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda problemli 100 bin konuttan 26 bini yenilendi. 74 bin konutun yenilenmesi için de takvimi belirledik ve çalışmalarımıza başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel ilgileriyle bize rezerv alan olarak devredilen askeri alanla ilgili planlarımızı bitirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza takdim ettik ve bu hafta resmi süreçleri başlatıyoruz. 74 bin konutun 40-45 binini bu alana transfer ediyoruz. Bu konutların bulunduğu alanları yapılaşmaya açmıyoruz. Bu alanları park, okul, şehir meydanı gibi şehir donatısı için kullanıyoruz. Geri kalan 34 bin konutu ise yerinde dönüşüm ile yeniliyoruz. Bu dönüşüm projesini 5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK PARKI ESENLER'DE YAPILACAK

Askeri alanda sadece 1,6 milyon metrekare alanda yapılaşma olacağına dikkat çeken Başkan Göksu, "Askeri alanda, şu an bulunduğumuz 15 Temmuz Şehitler Parkı gibi 11 tematik park yapıyoruz. Parkların toplam alanı 3,3 milyon metrekare olacak. Bunlardan biri 2 milyon 680 bin metrekare büyüklüğünde. Bu park, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen dünyanın en büyük parkı olacak. Bu parkı yaparken 20 bin konutu da yıkarak yenileyeceğiz" diye konuştu.

Deprem hazırlıkları konusunda çok acele edilmesi gerektiğini vurgulayan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, sözlerine şöyle devam etti:

"Askeri alandaki kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 2 ila 2,5 yıl içinde transfer çalışmalarımıza başlayacağız. Bu çalışmalar bizim için, İstanbul için, ülkemiz için çok önemli. Gördüğünüz ağaçlık alanlar, kesinlikle imar işlemine tabi tutulmayacak. Doğal yapıları itibariyle korunacaklar. Hatta bu alanlardaki bütün ağaçlar devlet kayıtlarına girilerek arşivleniyor".

YENİ ŞEHİR DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

Başkan Göksu, kurulacak yeni şehirle ilgili bilgiler de verdi. İnsan yüzlü yeni şehirde kişi başına düşecek yeşil alan miktarının 10 metrekarenin üzerinde olacağını ifade eden Göksu, "Ortalama 6 kat yüksekliğe sahip olacak bu şehir, dünyanın 'en en' güvenilir şehri olacak, 'en en' akıllı şehri olacak. Altyapısı dünyanın en yüksek teknolojisiyle yapılıyor. İçerisinde komşuluğu, mahalle kültürünü yansıtan mimari kültürümüze uygun bir şehir kuruyoruz. İnanıyoruz ki ve iddia ediyoruz ki; bu şehir bittiğinde dünyadan insanlar bu şehri görmek için gelecekler" şeklinde konuştu.

Proje kapsamında dünyanın en büyük müzesinin ve Türkiye'nin en büyük kültür vadisinin de Esenler'de inşa edileceğini belirten Başkan Göksu, "Müzemizin ve kültür vadimizin lokasyonları belirlendi. Hedefimiz, müzesi ve kültür vadisiyle de dünyadan çok ciddi anlamda turist çeken bir şehri kurgulamak. Proje ortaklarımız olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve KİPTAŞ ile birlikte bu şehir için çok yakın zamanda ilk kazmayı vurmayı amaçlıyoruz" dedi.

ÇOCUKLARINIZA TABUT DEĞİL KONUT BIRAKIN

Toplantının son bölümünde Çiftehavuzlar ve Oruçreis Mahallelerinde hayata geçirilecek kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Göksu, sözlerini, "çocuklarınıza tabut değil konut bırakın" diyerek tamamladı.