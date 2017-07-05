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Önce yatağa bağladı sonrası felaket… İnanılmaz görüntü! Jandarma harekete geçti

Mardin merkeze bağlı Akıncılar köyünde yaramazlık yapan 8 yaşındaki oğlu B.A.'yı evin damında bulunan yatağa ip ile bağlayan üzerine su dökerek urgan ipi ile döverek işkence yapan baba, çekilen görüntülerin Jandarmaya iletilmesi sonucu köye baskın yapan Jandarma tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 72 yaşındaki baba S.Ari, tutuklanarak cezaevine konulurken, inanılmaz işkenceye uğrayan çocuk ise devlet korumasına alındı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:48
Önce yatağa bağladı sonrası felaket… İnanılmaz görüntü! Jandarma harekete geçti

Merkez Artuklu ilçesine bağlı Akıncıler köyünde yaşayan 72 yaşındaki baba S.Ari'nin ikinci eşinden olan öz oğlu 8 yaşandaki B.A.'ya yaramazlık yaptığı gerekçesiyle evin daamındaki yatağa ip ile bağlayıp üzerine su döküp urgan ipi ile dövmesi üzerine işkence görüntüleri köylüler tarafından çekilip Akıncılar Jandarma karakoluna iletildi. Görüntülerde, babanın çocuğunu iple bağladığı yatağın altında önce üzerine su döktüğü daha sonra elindeki urgan ipi ile defalarca cocuğun değişik yerlerine vurduğu görüldü. Görüntülerde, çocuğun ağladığı ve kendini zaman zaman dayaktan korumaya çalıştığı görülerken, bileklerinden iple bağlı olduğu yatak nedeniyle dayaktan kurtulamadığını gören Jandarma köye baskın yaptı.

Köye 4 gün önce baskın yapan Jandarma ekipleri, baba S.Ari'yi gözaltına alırken, çocuğu da bitkin halde buldu. Baba sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babasından işkence gören 8 yaşındaki B.A ise, önce Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük B.A. Mardin Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince koruma altına alınırken, zaman zaman Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan çocuğun, psikolog gözetiminde tutulduğu da belirtildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:48
  1. Mardin
  2. çocuğa işkence
  3. baba
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