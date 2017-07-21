Önce terör örgütü PKK'ya desteği kes

Suriyeli muhaliflerin çatı örgütü ‘Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu’nun (SMDK) genel sekreteri Nezir Hakim, Donald Trump yönetiminin muhaliflere silah ve eğitim desteğini bitirme kararı almasını Yeni Şafak’a değerlendirdi. Nezir Hakim, “ABD asıl ve öncelikli olarak PKK-PYD’ye yardımları durdursun. Suriye’de barışa hizmet etmek istiyorsa, terör örgütü PYD’yi desteklemekten vazgeçsin” dedi. “Beyaz Saray yönetimininin almış olduğu son karar ABD’nin Suriyeli muhaliflerden kurtulmak istediğinin göstergesidir” ifadelerini kullanan Hakim, şunları söyledi:

DEAŞ SUNİ ÜRETİM

“Bu karar ABD’nin Suriye halkını ve onların temsilcisi muhalif grupları hem cephede hem de masada denklemdışı tutma iradesini göstermektedir. Zaten iç savaşın en başından beri ABD, Esed’e karşı yanımızda olmadı. Suriye’nin önceliklerini değil, kendi projesini hakim kılmak isteyen ABD yönetimi, suni olarak üretilen DEAŞ terör örgütünü kullanarak PYD’yi basit bir gruptan milli orduya dönüştürmek istedi. Bu planda da büyük oranda başarı sağladı. DEAŞ ve terör gerekçesini kullanan Beyaz Saray yönetiminin tek muhatabı PYD oldu.”

KENDİMİZE YENİ YOL HARİTASI ÇİZECEĞİZ

“Muhaliflere dönük tüm desteğin sona erdirildiği yönündeki karar, Suriye’nin kuzeyinde TSK desteğiyle güvenli bölgeler inşa eden muhalifleri zayıflatma hamlesidir. Bunu çok net görmekteyiz. Trump yönetimi Suriye halkının menfaatlerini değil, küçük bir azınlığın çıkarlarını ön planda tutmakla hata ediyor. Beyaz Saray, Suriye’nin birliği-bütünlüğü ile halkın güvenliğini düşünmede samimi olsa PYD’ye desteğini tamamen keser. Bundan sonraki süreçte haklı mücadelemizi dostlarımızla birlikte sürdüreceğiz. Ancak ABD ile olan ilişkilerimizde siyasi ve askeri olarak halkımızın menfaatlerini ön planda tutarak kendimize yeni bir yol haritası çizeceğiz.”

CephedeEsed’in imdadınayetiştiler

Suriye’de Esed güçlerine karşı bariz üstünlük sağladıkları anda devreye ABD’nin girerek rejimin imdadına yetiştiğini söyleyen SMDK Genel Sekreteri Nezir Hakim, şu bilgileri verdi: “2014 yılından itibaren Suriye’nin Dostları Grubu öncülüğünde muhaliflere verilen silah ve cephane desteği ortak bir merkezden sağlandı. Bu dönemde tüm kontrolü ele alan ABD, ÖSO’nun Esed karşısında bariz üstünlüğünü bazı taktiklerle kırdı. Daha sonra DEAŞ faktörü devreye girdi. Pentagon partner olarak PYD’yi seçti. Esed’e karşı zafere çok yaklaştığımız süreç ABD tarafından sabote edildi. Obama yönetimi bize karşı hiç samimi olmadı. Uluslararası toplum ve ABD, terörün tek kaynağı olarak Esed’i görmediği sürece Suriye’de kriz bitmez.”