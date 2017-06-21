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Önce soruşturma sonra suç duyurusu

İstanbul Bağcılar’da aracının içinde polis şiddetine maruz kalan Efrahim Yakar’ın aracının içinde acımasızca darp edilmesine tepkiler her geçen gün artıyor.

21 Haziran 2017 Çarşamba 12:43
Önce soruşturma sonra suç duyurusu

HARUN SEKMEN / İSTANBULİftara 10 dakika kalan annesi Gülsen Yakar ve akrabalarının gözü önünde darp edilen ve daha sonra adeta işkence gören Yakar’a İçişleri Bakanlığı sahip çıktı. Yakar’ı darp eden ve annesine yönelik de çirkin bir muamele sergileyen polisler hakkında soruşturma açıldı. Böylece vatandaşa yönelik polis şiddetinin asla mazur görülmeyeceği en üst perdeden bir kez daha deklare edilmiş oldu. Dün de bir grup avukat Bakırköy Savcılığı’na giderek işkenceci polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan avukatlardan Kaya Kartal, “Bu tarz olayların bir daha meydana gelmemesi için biz bir grup avukat arkadaş, Bakırköy Savcılığı’na gelerek suç duyurusunda bulunduk” dedi. 

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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