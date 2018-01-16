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Önce şiddetli bir patlama yaşandı daha sonra ise… Avrupa ülkesinde dehşet!

Belçika'nın Anvers kentindeki bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlamada bir bina yıkıldı, çevre binalar hasar gördü.

16 Ocak 2018 Salı 07:44
Önce şiddetli bir patlama yaşandı daha sonra ise… Avrupa ülkesinde dehşet!

Belçika'nın Anvers kentindeki bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Anvers polisinin açıklamasında, Paardenmarkt Caddesi'ndeki bir binada patlama olduğu, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Binanın yıkıldığı ve çevredeki en az üç binanın hasar gördüğü belirtilen açıklamada, henüz nedeni bilinmeyen patlamanın terör saldırısından kaynaklanmadığı vurgulandı.

Açıklamada, enkaz altında kalanların olabileceği kaydedildi.

Öte yandan, bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

 

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 07:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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