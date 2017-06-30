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Önce Putin ardından Lavrov… Ve Rusya rest çekti!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın Avrupa Konseyi'ne yapması gereken 2017 ödemesini askıya aldığını söyledi.  Devlet Başkanı Putin ise AB’ye yönelik karşı yaptırımların 2018’in sonuna kadar uzatılmasına karar verdi.

30 Haziran 2017 Cuma 17:13
Önce Putin ardından Lavrov… Ve Rusya rest çekti!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'nın Avrupa Konseyi'ne  yapması gereken 2017 ödemesini askıya alma kararını bildirdiğini söyledi

Lavrov, Rus heyetinin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde  haklarının tamamen yenileninceye kadar Rusya'nın 2017'deki ödemesini askıya aldığını Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'a bildirdi. 

Ayrıca ikili, Rus Konseyi'nin Avrupa Konseyi faaliyetlerine katılımına ilişkin konuları ele aldılar.

PUTİN YAPTIRIMLARI UZATTI

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB’ye yönelik karşı yaptırımların 2018’in sonuna kadar uzatılmasına karar verdi.

Rusya’nın yaptırımları AB ülkelerinden yapılan gıda ithalatına yönelik. Moskova, AB’nin Rusya’nın Kırım’ı yasa dışı ilhakının ardından uyguladığı ambargo kararına misilleme olarak Brüksel’e yönelik karşı yaptırım kararı almıştı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 17:13
  1. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  2. Avrupa Konseyi
  3. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  4. AB
  5. Rusya
  6. Avrupa
  7. Moskova
  8. Brüksel
  9. Vladimir Putin
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