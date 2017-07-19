Önce Pepe şimdi de Mangala
Yaz transfer döneminde PSG'nin de kadrosuna katmak için uğraş verdiği Pepe'yi transfer eden Beşiktaş, Fransız ekibinin transfer listesinde olan Mangala'yı da almak üzere. Konuyla ilgili olarak İngiliz gazeteci Jonathan Johnson sosyal medya hesabından siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:07
Beşiktaş, Portekizli stoper Pepe'nin ardından Fransız oyuncu Mangala'yı da kadrosuna katıyor.
İngiliz gazeteci Jonathan Johnson sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Beşiktaş, PSG'nin elinden önce Pepe'yi aldı, Şimdi de Mangala'yı alıyor." diye yazdı.
Oyuncunun kiralanması konusunda Manchester City ile görüşmelerini sürdüren siyah beyazlıların transferi bitirme noktasına geldiği iddia edilirken PSG'yi Pepe'nin ardından bir kez daha mağlup ettiği aktarıldı.
- Mangala geçtiğimiz sezon La Liga takımlarından Valencia'da kiralık olarak forma giymişti. Teknik direktör Guardiola'nın planları içerisinde olmayan futbolcunun kiralanmasına sıcak bakıldığı belirtildi.