Önce Pepe şimdi de Mangala

Beşiktaş, Portekizli stoper Pepe'nin ardından Fransız oyuncu Mangala'yı da kadrosuna katıyor.

İngiliz gazeteci Jonathan Johnson sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Beşiktaş, PSG'nin elinden önce Pepe'yi aldı, Şimdi de Mangala'yı alıyor." diye yazdı.

Oyuncunun kiralanması konusunda Manchester City ile görüşmelerini sürdüren siyah beyazlıların transferi bitirme noktasına geldiği iddia edilirken PSG'yi Pepe'nin ardından bir kez daha mağlup ettiği aktarıldı.