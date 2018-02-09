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Önce karşı çıktı! Tepkiler gelince… O ülkede skandal karar

İsveç'te İsveçli Demokratlar Partisi Lideri Jimmie Akesson önce başörtü yasağına karşı olduğunu söyledi. Gelen tepkiler sonrası ise geri adım attı.

09 Şubat 2018 Cuma 23:32
Önce karşı çıktı! Tepkiler gelince… O ülkede skandal karar

İsveç'te göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen  İsveçli Demokratlar Partisi (SD) Lideri Jimmie Akesson, genel anlamda burka ve  başörtüsü yasağına karşı olduğunu söyledi. Ancak aldığı tepkiler üzerine geri  adım atan Akesson, kamu alanlarında burka ve başörtüsü yasağının arkasında  olduğunu bildirdi.

İsveçli gazeteci ve televizyoncu  Sven Melander'e özel röportaj veren  Akesson, Danimarka hükümetinin iki gün önce meclise sunduğu burka ve başörtüsü  yasağına karşı olduğunu ve bu yasağın problemlere yol açacağını savundu. Akkesson, gazetecinin sorusu üzerine, "Genel anlamda başörtüsü ve  burka yasağının problem çıkaracağını düşünüyorum. Bu yüzden yasağa genel anlamda  karşıyım." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Akesson'un bu açıklaması, İsveç kamuoyunda büyük  şaşkınlığa neden oldu. Muhalifler, Akesson'un bir yıldan az bir süre kalan  seçimler için sempati toplamaya çalıştığını iddia ederken, kendisine partili  seçmenlerinden de büyük eleştiri geldi.

Akesson'dan geri adım

Eleştiriler üzerine İsveçli Demokratlar Partisi'nin (SD) internet  sayfasından yeni bir açıklama yayımlandı. Açıklamada Akesson'a genel olarak  burka ve başörtüsü yasağı sorulduğunu ve Akesson'da genel anlamdaki yasağa karşı  olduğunu ifade ettiği bildirildi. Akesson'un okul ve kamu alanlarında eskiden olduğu gibi başörtüsü  yasağının arkasında olduğu aktarıldı. Öte yandan Akesson, 2010 yılında yaptığı bir açıklamada, teröristlerin  kimliklerini burka giyerek sakladığını öne sürerek, burkanın yasaklanmasını istemiş ve Fransa'daki burka yasağını desteklemişti.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 23:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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