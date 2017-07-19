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Önce imzayı attı ardından 1 hafta sonra futbolu bıraktı

İtalya'nın ünlü golcüsü Cassano, Hellas Verona ile sözleşme imzaladıktan 8 gün sonra ailevi nedenlerden dolayı futbolu bıraktığını açıkladı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 01:50
Önce imzayı attı ardından 1 hafta sonra futbolu bıraktı

Kariyerinde Bari, Roma, Milan, Inter, Parma, Sampdoria ve Real Madrid gibi dev takımlarda forma giyen Antonio Cassano'dan şok karar...

Serbest oyuncu statüsünde olan ve 8 gün önce Serie A ekibi Hellas Verona'ya imza atan 34 yaşındaki golcü futbolu bıraktığını açıkladı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; tecrübeli oyuncunun bu kararı ailevi nedenlerden dolayı aldığı bildirildi.

İtalyan basını, "Futboldaki en garip emeklilik kararlarından biri" yorumunu yaptı.

İtalya Milli Takımı kariyerinde 10 kez ağları havalandıran Cassano, geçen sezonun ortasında Sampdoria'dan ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 01:50
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