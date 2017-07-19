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Önce imzayı attı ardından 1 hafta sonra futbolu bıraktı, 24 saat sonra tekrar vazgeçti

İtalya'nın ünlü golcüsü Cassano, Hellas Verona ile sözleşme imzaladıktan 8 gün sonra ailevi nedenlerden dolayı futbolu bıraktığını açıkladı.Ancak 8 saat sonra bu kararından da vazgeçtiğini açıkladı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 01:50
Önce imzayı attı ardından 1 hafta sonra futbolu bıraktı, 24 saat sonra tekrar vazgeçti

Kariyerinde Bari, Roma, Milan, Inter, Parma, Sampdoria ve Real Madrid gibi dev takımlarda forma giyen Antonio Cassano'dan şok karar...

Serbest oyuncu statüsünde olan ve 8 gün önce Serie A ekibi Hellas Verona'ya imza atan 34 yaşındaki golcü futbolu bıraktığını açıkladı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; tecrübeli oyuncunun bu kararı ailevi nedenlerden dolayı aldığı bildirilmişti.

Ancak 35 yaşındaki golcü bu kararının ardından 24 saat geçmeden vazgeçtiğini açıkladı ve emeklilik için henüz erken olduğunu bir anlık yorgunluk ile verdiği bir karar olduğunu söyledi.

İtalya Milli Takımı kariyerinde 10 kez ağları havalandıran Cassano, geçen sezonun ortasında Sampdoria'dan ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 01:50
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