Önce Can Dündar’ı sonra ırkçı Wilders’ı nakavt etti

Hollanda Parlamentosu'nda Türkiye'yi karalamaya çalışan firari Can Dündar Türk Milletvekili Tunahan Kuzu'nun sözleri karşından ne yapacağını şaşırdı. Can Dündar'ın sözlerinin ardından araya giren Türk Milletvekili Tunahan Kuzu, Can Dündar'ı adeta yerin dibine soktu.

"BURADA DEVLET SIRLARINI AÇIKLAMAK 15 YIL"

Bugün yayınlanan görüntülerde, Türk Milletvekili Tunahan Kuzu, Türkiye'deki davalarını Hollanda'ya taşıyarak, iki ülkeyi ve vatandaşlarını olduğundan daha fazla birbirlerine düşman etmeye çalışan Dündar'a tepki gösterdi ve "Türkiye'nin devlet sırlarını ifşa ettiniz. Bunu Hollanda da yapsanız 15 yıl ceza alırdınız" dedi.

İKİNCİ TUNAHAN KUZU NAKAVTI

Tunahan Kuzu, geçtiğimiz çarşamba günü de Hollanda'da aşırı sağcı PVV lideri Geert Wilders'i rezil etmişti.

Bugün de o toplantının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve güne ikinci " Tunahan Kuzu yumruğu" olarak damga vurdu.

"PARLAMENTODA TÜRK YA DA FASLI İSTEMİYORUM"

Wilders, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Burası Hollanda parlamentosu. Burada Hollandalı olman gerekir. Ben parlamentoda Türk, Faslı ya da bir İsveçli olmasını istemiyorum. Bunu söylemeye hakkım yok mu benim? Burası benim ülkem" dedi.

Milletvekilinin veya bakanın çifte vatandaş olmasına karşı olan Wilders, iki ülkeye sadakat yerine parlamentosunda bulunduğu ülkeye sadık olması gerektiğini savundu.

"KİMİN HOLLANDALI OLUP OLMADIĞINA SEN KARAR VEREMEZSİN"

Wilders'a tepkisini gösteren Türklerin kurduğu Denk Partisi siyasi lideri Tunahan Kuzu, "Kimin Hollandalı olup olmadığına Wilders değil, ülkenin anayasası karar verir. Çifte vatandaşlık bir kişinin ülkeye olan sadakatı hakkında hiçbir şey ifade etmez. Bir kişinin sadakati davranışlarıyla ölçülebilir." ifadelerini kullandı.

"EVİNDEN ÇOK İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNDESİN"

Kuzu, Wilders'in bu konuda daha çok kendi sadakatini sorgulaması gerektiğini belirterek, "Wilders, geçmişte evinde bulunmaktan daha çok İsrail Büyükelçiliğinde bulundu. Bu o kadar dikkat çekiciydi ki Hollanda İstihbarat Birimi bu durumu araştırmak zorunda kaldı." diye konuştu.

PVV, parti programında, ülkedeki camileri kapatmayı, Kur'an-ı Kerim'i yasaklamayı ve sığınmacılara verilen oturma izinlerini iptal etmeyi vadetmişti.

Wilders liderliğindeki PVV, ülkede mart ayında yapılan genel seçimlerde mecliste 20 sandalye elde ederek ikinci büyük siyasi parti olmuştu.