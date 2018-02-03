‘Önce Allah’a, sonra Türkiye’ye sığınıyoruz’

Maocu Çin yönetiminin, Uygur Türklerine uyguladığı zulme dikkat çekmek amacıyla İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek isteyen 29 yaşındaki Habibe Hoca, Akit’e özel açıklamalarda bulundu. Sadece telefon ettiği için ailesinden birçok kişinin gözaltına alındığını belirten Hoca, “Ben Doğu Türkistan’da doğdum ve büyüdüm, daha sonra İngilizce eğitimi almak için Malezya’ya gittim.



Telefon ettiğim için kardeşlerim hapse atıldı



2015 yılında da Dubai’ye taşındım. Geçen sene ben memlekete telefon ettiğimden dolayı kardeşlerim Çin tarafından hapse atıldı. Bir erkek bir de kız kardeşim var. Kimseden haber alamıyorum. Telefon dahi edemiyoruz. Geçen sene Haziran ayından beri Doğu Türkistan ile hiçbir irtibatımız yok. Biz buradan arama yaptığımız zaman Çin, aradığımız kişileri direkt olarak hapse atıyor. Geçen sene büyükannem vefat ettiğinden dolayı ailemi aradım, bu nedenle ailemden birçok kişi, Çinlilerin ‘kamp’ olarak adlandırıldığı açık cezaevlerine götürüldü. Bu nedenden ötürü kimse ailesini dahi aramıyor.



Sesimi duyurmak için yürüyorum



Bu durum sadece benim ailemde değil. Her aileden bu kamplara götürülenler var. Ben de bu haksızlığı duyurmak için yürümeye karar verdim. Dubai’den Türkiye’ye geldim ve sesimi duyurmak için İstanbul’dan Ankara’ya kadar yürüdüm” diye konuştu.

KIZLARIMIZA TECAVÜZ EDİYORLAR

Geçen sene 30 Haziran’dan itibaren bölgenin tamamen kapalı bir kutu gibi olduğunu belirten Hoca, “Dışarıda okuyan binlerce Uygur Türkü insan ailesinden hiçbir haber alamıyor. Cezaevine atılma durumu nedeni ile ülkesine de dönemiyor. Hiçbir maddi destek alamıyorlar. İçerideki durum çok vahim. 14 ve 25 yaş arasındaki kızlar aniden kayboluyor. Polis ve asker tarafından tecavüze uğruyorlar ve gururlarına yediremedikleri için çoğu intihar ediyor” ifadelerini kullandı.

Bizi destekleyen tek ülke Türkiye

Türkiye’yi vatanı olarak gördüğünü belirten Hoca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve Uygur Türklerinin selamını iletmek istediğini dile getirdi. “Ben çok ülke gördüm. Bizi tek destekleyen ülke Türkiye” diyen Habibe Hoca, “Bu nedenle ben Türkiye’de sesimi duyurmak istedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürsem ona ilk olarak Doğu Türkistanlılara şuana kadar yaptığı yardımlardan ötürü teşekkür edeceğim ve bu yardımlarını kesmemesini isteyeceğim. Ben alternatif tıp eğitimi aldım. Bu mesleği İstanbul’da yapanlar var. İş bulabilirsem, bana sahip çıkan olursa, bundan sonra hayatımı Türkiye’de devam ettirmek istiyorum. Müslümanların rahatça ibadet edebildiği, tek ülke Türkiye. Önce Allah, sonra tek sığınağımız Türkiye” dedi.