Önce ailelerini katlediyor, sonra hatıra fotoğrafı çektiriyor

Suriyede yaklaşık bir milyon kişinin ölümünde parmağı olan İran askerleri propaganda amaçlı 2016 yılının sonlarında anne ve babalarını katlettikleri çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirip yayınladı.

2016 Yıllarının son aylarında havadan bombardıman altında kalan Halep şehrinde neler yaşanmadıki, kaç çocuk yetim kaldı, kaç çocuğun gözleri önünde ailesi katledildi.

Halep'in içerisinden gelen haberlere göre, sadece geçtiğimiz aylar içerisinde 60'ın üzerinde tevavüz vakası yaşandı.



Geçtiğimiz günlerde sosyal medya'da İran askerlerince paylaşılan resim ise 1900'lu yılların Almanyasını hatırlattı bizlere.

Almanya - Fransa savaşında Alman askerlerin Fransız askerleri öldürüpte çocuklarıyla çektirdiği resimler Alman askerlerinin ikiyüzlülüğünü gösterirken, şimdi İran askerlerinin çektirdiği bu resimde kendilerinin iki yüzlülüğünü gösteriyor bizlere.