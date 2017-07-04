Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Önce ailelerini katlediyor, sonra hatıra fotoğrafı çektiriyor

İran askerleri Halep şehrinde anne ve babaları katledilmiş çocuklarla propaganda amaçlı hatıra fotoğrafı çektirdi.

04 Temmuz 2017 Salı 18:00
Önce ailelerini katlediyor, sonra hatıra fotoğrafı çektiriyor

Suriyede yaklaşık bir milyon kişinin ölümünde parmağı olan İran askerleri propaganda amaçlı 2016 yılının sonlarında anne ve babalarını katlettikleri çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirip yayınladı.

2016 Yıllarının son aylarında havadan bombardıman altında kalan Halep şehrinde neler yaşanmadıki, kaç çocuk yetim kaldı, kaç çocuğun gözleri önünde ailesi katledildi.

Halep'in içerisinden gelen haberlere göre, sadece geçtiğimiz aylar içerisinde 60'ın üzerinde tevavüz vakası yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya'da İran askerlerince paylaşılan resim ise 1900'lu yılların Almanyasını hatırlattı bizlere.

Almanya - Fransa savaşında Alman askerlerin Fransız askerleri öldürüpte çocuklarıyla çektirdiği resimler Alman askerlerinin ikiyüzlülüğünü gösterirken, şimdi İran askerlerinin çektirdiği bu resimde kendilerinin iki yüzlülüğünü gösteriyor bizlere. 

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 18:00
  1. İran askerleri
  2. SURİYE
  3. Almanya - Fransa
  • tuzcutuzcu23 dk önce
    Kendilerine delil yaptılar işte....Artık bu delil onlara yeter....
  • iranseytancumhuriyeti.iranseytancumhuriyeti.1 sa önce
    Allahköklerinikurutsunbukafirlersürüsününinsallah...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Siyonistler bir Müslümanın daha evini yıktı...
  1. Siyonistler bir Müslümanın daha evini..
  2. PKK, Almanya'da 13 milyon euro para..
  3. Hidayet Türkoğlu: Sakarya'nın Süper..
  4. Çocuk hırsızı sanılan zihinsel engelli..
  5. Rusya ve Çin'den ortak Kore çağrısı
  6. Bugün Dünya güneşe en uzak mesafede
  7. Gültekin Gencer: İspat etsinler..
  8. Gaziantep'ten özel ekip El Bab'a gitti
  9. ABD diken üstünde! Kuzey Kore..
  10. Karadeniz’de şiddetli fırtına
  11. Kameni İstanbul'a geldi
  12. Filipinler’de teröristler 10 milyon..
  13. Terör örgütü PKK, Türkiye için..
  14. Daniel Guiza futbola başladığı yere..
  15. İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 4..
  16. Rusya: O bölgeleri anlaşmadan çıkarın
  17. İslam ordusundan darbe: 125 ölü...
  18. Türk askerlerinden korunmak için....
  19. Suriye ekonomisine Esed'li para darbesi
  20. AK Parti'den CHP'ye 28 Şubat tepkisi
Gülen talimatı verdi! Hz. Peygamberin Mekke'ye...
Gülen talimatı verdi! Hz. Peygamberin Mekke'ye...
2. darbe girişimi! Terör örgütleri seferber oldu
2. darbe girişimi! Terör örgütleri seferber oldu
Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'
Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'
Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı