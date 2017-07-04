Onazi, Trabzonspor'la olan sözleşmesini feshetti

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Onazi, alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek sözleşmesini feshetti.

Onazi'nin menajeri sözlerinin yer aldığı haberde, kulüple yaptığı anlaşmaya göre 2 ay veya daha fazla süre maaşlarının yatırılmaması durumunda sözleşme feshi haklarının yer aldığını belirten Stephen Makinwa, Onazi'nin öngörülen süreden daha uzun zamandır maaş alamadığını belirtti. BBC'nin haberine göre; Makinwa, bir sonraki duraklarına bağlı olarak da hızlı bir şekilde çözüm aradıklarını sözlerine ekledi.