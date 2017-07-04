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Onazi, Trabzonspor'la olan sözleşmesini feshetti

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Lazio'dan 3.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı Ogenyi Onazi, alacakları ödenmediği gerekçesi ile kulüpten ayrıldı.

04 Temmuz 2017 Salı 17:17
Onazi, Trabzonspor'la olan sözleşmesini feshetti

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Onazi, alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek sözleşmesini feshetti.

Onazi'nin menajeri sözlerinin yer aldığı haberde, kulüple yaptığı anlaşmaya göre 2 ay veya daha fazla süre maaşlarının yatırılmaması durumunda sözleşme feshi haklarının yer aldığını belirten Stephen Makinwa, Onazi'nin öngörülen süreden daha uzun zamandır maaş alamadığını belirtti. BBC'nin haberine göre; Makinwa, bir sonraki duraklarına bağlı olarak da hızlı bir şekilde çözüm aradıklarını sözlerine ekledi.

  • Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 32 Süper Lig maçına çıkan 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, 2 gol atıp 1 asist yapmış, 8 de sarı kart görmüştü.
 
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 17:17
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