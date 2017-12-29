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Onay çıktı! O ildeki tüm mağazalarını devretti

CarrefourSA'nın Kayseri'deki 11 mağazasının Migros Ticaret AŞ'ye devrine izin verildi.

29 Aralık 2017 Cuma 18:09
Onay çıktı! O ildeki tüm mağazalarını devretti

Rekabet Kurulu, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ tarafından Kayseri'de işletilen 11 mağazanın Migros Ticaret AŞ'ye devrine izin verdi. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ tarafından Kayseri'de işletilen 11 mağazanın sabit değerlerinin ve mağazalara ilişkin kira sözleşmelerinin Migros Ticaret AŞ'ye devrine izin verildi.

Kurul tarafından, RCMA Group Pte Ltd'nin kauçuk işlerinin tek kontrolünün Halcyon Agri Corporation Limited tarafından devralınması işlemi de onaylandı.AA

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 18:09
  1. Rekabet Kurumu
  2. CarrefourSA
  3. Kayseri
  4. Migros Ticaret AŞ
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