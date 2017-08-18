Onan: İnşallah çifte bayram yaşatacağız

THY'ye ait tarifeli bir uçakla bugün İstanbul'dan Tel Aviv'e giden milli takım, burada yarın ve 20 Ağustos Pazar günü İsrail'le 2 hazırlık maçı oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçların ardından 21 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarını burada sürdürecek.



Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan Tel Aviv'e hareketlerinden önce Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada şampiyona'nın bayrama denk gelen günlere rastladığını ancak vatandaşlardan salonları doldurmalarını ve çifte bayram yaşatmak istediklerini belirterek şöyle konuştu: "Biz takımımıza güveniyoruz. Sonuçta kendi evimizden, kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Aslında buradaki en büyük etkenlerden biri de seyircimiz. Şampiyona bayaram denk geliyor. Türk halkının bizi sonuna kadar desteklemesini istiyoruz.Şimdi şöyle bir handikap da var. On gün bayram tatili var. Bunun turnuvanın başlangıcına gelmesi, bayramın birinci günü Rusya maçımızda, bayram tatili başlıyor. İlk turda, Ülker Arena'daki maçların çoğu bayrama denk geliyor. Türk halkından salonu sonuna kadar doldurmalarını bekliyoruz. Sabah bayramlaşmasını yaptıktan sonra akşamüstü sonuna kadar A Millileri desteklemeleri gerektiğine inanıyoruz."



Ömer Onan, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hazırlık turnuvaları kapsamında Tel Aviv'e gittiklerini, burada Slovenya ve İsrail ile maç yapacaklarını söyledi.



Onan, A Milli ekibin en son İtalya'daki turnuvaya katıldığını ardından Prag'da Çekya ile karşılaştığını anımsatarak, İsrail'deki iki maçtan sonra en son hazırlık turnuvasının 24-26 Ağustos'ta İstanbul'da olacağını belirtti.



"TÜRK MİLLETİNİ GURURLANDIRACAK 12 TANE ÇOCUK SAHADA OLACAK"



Ömer Onan son olarak çok iyi çalıştıklarını, Avrupa Şampiyonasına kadar hazır hale geleceklerini dile getirerek, "Türk milletini gururlandıracak 12 tane çocuk sahada olacaktır. Ben hepsine inanıyorum. İnşallah çifte bayram yaşatacağız ama tabii ki herkesin bizi gelip sonuna kadar desteklemeleri lazım" dedi.



Öte yandan 12 Dev Adam'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: "Cedi Osman, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Furkan Aldemir, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Sinan Güler, Göksenin Köksal, Metin Türen, Semih Erden."