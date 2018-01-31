Ön protokol imzalandı! Yıldız futbolcu geliyor...

Süper Lig'de ara transfer döneminin bitimine az bir süre kala takımlar kadrolarını güçlendirme yolunda çalışmalarına devam ediyor. Kadrosuna Vida, Larin ve Vagner Love gibi isimleri kazandıran Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezon için Antalyaspor'da forma giyen Sakıb Aytaç ile anlaştı.

Siyah beyazlılar, adı Galatasaray ve Trabzonspor'la da anılan Antalyaspor'lu Sakıb Aytaç'la ön protokol imzaladı.

Son 4 sezondur Antalyaspor forması giyen 91 doğumlu Sakıb Aytaç'ın sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Beşiktaş, sezon sonu için oyuncuyla ön protokol yaparken bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

Bu sezon Süper Lig'de 20 karşılaşmaya çıkan Sakıb, daha önce Denizlispor ve Tavşanlı Linyitspor formaları giydi.

Sakıb Aytaç kimdir?

Profesyonel futbol kariyerine Dardanelspor altyapısında başlayan Sakıb Aytaç, başta sol bek olmak üzere stoper ve sol açık pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Sırasıyla Gençlerbirliği, Denizlispor, Tavşanlı Linyitspor ve Antalyaspor kulüplerinde ter döken 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 6 ay sonra sona eriyor. Sakıb Aytaç bu sezon 20 maçta 3 asist kaydederken, 1605 dakika sahada kaldı.

Kaynak:Futbol Arena