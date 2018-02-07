Ön kayıtla öğrenci kapma yarışı

Türkiye genelinde birbiriyle yarış halinde olan özel eğitim kurumları 2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılına hazırlığı önemli bir adımı olan avantajlı kabul edilen okula kabul sınavlarını gerçekleştirmeye başladı.

ZAMAN DARALIYOR

Okulların bünyesinde hazırlanan seviye belirleme sınavlarına katılan öğrenciler, bir sonraki dönemde yüzde 100’a varan burs kazanma imkânına kavuşuyor. Yarışın başladığı bugünlerde derslerin sınavından önce öne çıkan bursluluk sınavları ailelerin tercihlerinde etkili oluyor. Ara sınıflardan sonra yapılan özel okul bursluluk sınavları ise genelde 4. sınıftan sonra düzenleniyor. Özel okul bursluluk sınavlarını her okul kendi bünyesinde düzenlerken, sınav soruları genel olarak MEB müfredatındaki konulardan çıkıyor. Özel okul bursluluk sınavları ocak ortasında başlayıp mart sonuna kadar devam ediyor. Bu aşamada veli ve öğrencilerin katılmayı düşündükleri özel okul bursluluk sınavlarını önceden belirleyip isabetli seçimler yapmaları önem kazanıyor.

ÖNCE BAŞVURU SONRA SINAV

Öğrenci adayları, eğitim kurumlarının bursluluk ve düzey belirleme sınavını önce internet sayfalarını inceleyerek belirlemeye çalışıyor. Ardından da yine online olarak başvurabiliyor. Her kurum değerlendirmesini farklı sorularla yapsa da, sınava giren adaylardan kimlik kartı isteyip kayıt anında aldığı numarayı soruyor. Ayrıca sınavdan 30 dakika önce kurumda hazır bulunmak her aday için olmazsa olmazlardan birisi.

VELİLERE DÜŞEN ÖDEV

Erken kayıt avantajı sunan okulları hem kendi içlerinde hem de diğer okullarla kıyaslayın ve sadece bu yıl için değil, öğretim hayatı sonuna kadar yazılı garantiler alın ki, ileride başınız ağrımasın.

ERKEN KAYITTA YÜZDE 30’A VARAN İNDİRİM

Özel eğitim kurumları 2018-2019 eğitim yılı hazırlıklarına bugünlerde başladı. Öğrencilerine birçok avantajı bir arada sunan okul yönetimleri, erken kayıtla velilerin eğitim harcamalarındaki yükünü yüzde 25- 30’a varan oranlarda hafifletiyor. Anne ve babalar okulla ilk kez başlayacak çocukları için de okul araştırmasına başladı.

DAHA DÜŞÜK BEDEL

Özel eğitim kurumlarında ocak ayında başlatılan erken kayıt dönemi hız kazandı. Velilerin özellikle ücret konusunda önemli avantajlar sağladığı bu dönemde çocuğun eğitim hayatıyla ilgili bir yıllık süreç de aydınlığa kavuşmuş oluyor.

DUYURULAR TAKİPTE

Veliler artık çocuklarının eğitimi için sadece duygusal yönlendirmelerle hareket etmiyor. Önce bilgi topluyor sonra karar veriyor. Kayıt öncesinden mezuniyete kadar artık tüm bilgiler eğitim kurumlarının web sayfasına yansımış durumda.

OKUL SEÇİMİ NASIL YAPILMALI?

-Çocuklarımız adına hep en iyisini istediğimiz için artık okul seçimini bile planlı ve bilinçli yapmamız gerekiyor. Çocuğumuzun zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan sağlıklı ve başarılı bir gelişim göstermesini istiyorsak, devam edeceği eğitim kurumunu da çok iyi seçmek zorundayız. Çocuğunu en doğru okula gönderebilmek amacıyla olabildiğince erken araştırma yapmak bir ebeveyn için en doğru adım olacaktır.

-Aileler iki temel başlık altında beklenti içinde oluyorlar. İlki okul ile ilgili beklentiler. Yani, okulda olmasını istedikleri fiziksel ve akademik özellikler. İkinci husus ise çocuklarının durumuyla ilgili beklentiler. Aile çocuğu ile yakın iletişim içindeyse, onu çok iyi tanıyordur ve çocuğunun ihtiyacına uygun özel beklentilere de sahiptir.

-Bazı anne babalar okul seçimi için sadece internet üzerinden yaptığı incelemeyi ve buralardaki kayıt ücretlerini esas alıyor. Böylesine hayati bir kararı bu şekilde almak, zaman içinde büyük pişmanlıklara neden oluyor ve çocuğun tekrar okul değiştirmesiyle sonuçlanıyor. O halde, karar verilirken okul seçenekleri mutlaka yerinde görülmeli ve ilgililerden bilgi alınmalıdır.

-Dikkat konusu okula girişten itibaren başlamalıdır. Okuldan içeri girdiğiniz andan itibaren sizi karşılayan görevli ya da yöneticinin yaklaşımı ve öğrencilerle iletişimleri de çocuğunuza sergilenecek tavır açısından büyük önem taşıyor. Girişteki güvenlik, okul binasının depreme dayanıklı olup olmadığı, sınıfların ve atölyelerin düzeni, bahçesinin genişliği, spor salonunun donanımı gibi konuların yanı sıra çocuğun güvenliği, sağlıklı gelişimi ve kaliteli eğitim alt yapısıyla ilgili herşey sorulmalıdır.

HANGİ OKULLAR BAŞARIYI ÖDÜLLENDİRİYOR?

-AHMET ŞİMŞEK KOLEJİ:

Hiçbir kâr amacı gütmeden hizmet etmek azminde olan eğitim kurumunda ailelere 10 ayın üzerinde taksitlerle ödeme kolaylığı sunuluyor. Kolej, bursluluk sınavı da düzenleyecek. 25 Şubat’ta yapılacak sınavda öğrencilerin başarılı durumuna göre yüzde 100’e varan oranlarda burs verilecek. Sınav için son başvuru tarihi 24 Şubat.

-BİRİKİM OKULLARI:

1996 yılında bir grup gönüllü girişimci tarafından kurulan, aynı yıl bir ilköğretim okulu ve bir dersane eğitim-öğretim hayatına başlayan Birikim Okulları; 40’ı üzerinde okul ve 20’ye yakın kampüsü ile eğitim öğretim alanında hizmet vermeye devam ediyor. Zekayı da parlatır maneviyatı da sloganıyla öne çıkan eğitim kurumu, bu yıl da daha iyi bir gelecek için erken kayıt dönemine giriş yaptı. Birikim Okulları’nın sınavı ise 5 Mart’ta yapılacak.

-BİLFEN:

İz bırakacak bir eğitim almak öğrencileri kendi okullarına davet eden BİLFEN Eğitim Kurumları yönetimi bu yıl 30. Yılını kutluyor. 2018-2019 öğretim yılı için kontenjan dahilinde öğrenci kabulü için 3 Mart 2018’de sınav yapılacak. 30 yıl önce kurucusu Osman Öztürk’ün 45 öğrenci ve 10 öğretmen ile başladığı eğitim hizmetlerini, bugün 20 bine yaklaşan öğrenci ve 4 binin üzerinde öğretmen ile büyüyerek devam ediyor. Çatısı altında 29 anaokulu, 16 ilkokul, 15 ortaokul ve 16 lisesi bulunan Bilfen Eğitim Kurumları, akademik başarılarının yanı sıra sanatsal ve kültürel faaliyetlerle de adından sıkça söz ettiriyor.

-ÇAĞRI OKULLARI:

1991-1992 Eğitim Öğretim yılında “Özel Çağrı Kız Lisesi” olarak faaliyete başlayan eğitim kurumu, “ANAOKULUNDAN ÜNİVERSİTEYE” ilkesinin içini tam anlamıyla dolduran bir yapıda gelişip bugünlere geldi. Bu çerçevede; Özel Çağrı Anaokulu, Özel Çağrı İlköğretim Okulu, Özel Çağrı Lisesi, Özel Çağrı Anadolu Lisesi , Özel Çağrı Fen Lisesi olmak üzere Özel Çağrı Okulları yerleşkesinde eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. 27. Yılında olan okulda 3,4,5,6,7,8,9,10,11. sınıflar için bursluluk sınavı 3-4 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi ise 1 Mart 2018 olarak açıklandı.

-EĞİTİM BİLİMLERİ:

Türk eğitim sisteminde yarım yüzyıldır güçlü eğitim alt yapısıyla, yetiştirdiği - mezun verdiği yüzbinlerce öğrencisiyle öne çıkan kurum; akademik eğitimi, kazandıran yayınları, etkin rehberlik hizmeti ve güçlü öğretmen kadrosuyla öğrencilerine burs fırsatı sunuyor.

-GÖKKUŞAĞI KOLEJİ:

Eğitimde çeyrek asırdır ülkemize hizmet eden Gökkuşağı Koleji, kendisine emanet edilen çocukları ve gençleri yetiştirme sorumluluğunu en iyi şekilde taşıyor. Bahçelievler, Bahçeşehir, Beylikdüzü ve Ümraniye’de konumlanan kurumun kurucusu Abdülkadir Gayretli, ‘’Daima hedefimiz, yurduna ve tüm insanlığa yararlı olacak, inovatif ve çok dilli lider dünya vatandaşları yetiştirmektir’’ diyerek velileri erken kayıt döneminin avantajlarından yararlanmaya davet ediyor.

-VALİDE SULTAN ÖZEL KIZ KOLEJİ:

Başer Eğitim Kurumları bünyesinde Bakırköy’de bulunan Valide Sultan Anadolu Kız Lisesi için erken kayıt süreci her hangi bir sınav şartı olmadan başladı.

-KÜLTÜR EĞİTİM KURUMLARI:

Kültür’de bir çok avantajdan yararlanmanın yolu 24 -25 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan giriş sınavından geçiyor.

-BİL OKULLARI:

Okula kabul bursluluk sınavı 3-4 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başvurular şubelere ve online olarak yapılabilecek. Adaylara verilen mesaj ise ‘Hızını, bilgini ve dikkatini ölç, RADAR sistemi ile BİL Kolejine geç’ şeklinde oldu. BİL Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Aydın, 1994 yılında kurdukları BİL Kültür ve Eğitim AŞ’yi, BİL Holdingin ilk yapı taşı olarak tanımlıyor. BİL Holdingin maddi ve manevi destekleri ile kurulan Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), bünyesindeki Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu ve İstanbul Aydın Üniversitesi ile eğitim dünyasına olan katkılarını devam ettiriyor.

-DOĞA KOLEJİ:

‘Doğa’da erken bahar’ sloganıyla yapılan duyuruda avantajlı erken kayıt döneminin başladığı vurgulanıyor.Şubeleşme sürecinde başarılı bir grafik seyri olan kurumun yönetimi velilere seslenirken; ’’Her öğrencinin hayali, kaliteli, dünya standartlarında, kendini geliştirebileceği, keşfedebileceği, eğlenirken öğrenebileceği, kısacası geleceği için en iyi okulda eğitim alabilmektir. Her veli ise çocuğunun geleceği için her zaman daha iyisini ister.Çocuklarımızı kazanmak ve onların başarısını daha da ileriye taşımak için erken kayıt avantajlarını kaçırmamak gerekir. Doğa Koleji öğrencilere anaokulundan liseye dünya standartlarında eğitim imkânı sunarken sizleri geleceğe hazırlamak için kendine özgü eğitim metotları geliştirmektedir’’ diyor ve akademik başarı için çocuklarıyla birlikte onları okullarına davet ediyor.

-DERYA ÖNCÜ KOLEJİ:

“Özgür insan için özgün egitim” misyonuyla çıktığı yolda çeyrek yüzyılı geride bırakan kurum, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı bursluluk sınavını 17 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 10:00’da okulunda gerçekleştirecek. Sınavda başarılı olan öğrencilere başarıları ölçüsünde burs imkânı sağlanacak. Son başvuru tarihini 08 Şubat olarak belirleyen okul yönetimi sınava İlkokul 4 ve Ortaokul 5,6,7. sınıf öğrencilerinin de katılabileceğini açıkladı.

-SINAV EĞİTİM KURUMLARI:

Başarının ancak güçlü bir kadroyla mümkün olacağı bilinciyle hareket eden Sınav Eğitim Kurumları’nda ise seviye belirleme süreci her yıl olduğu gibi online kayıtlarla devam ediyor.

-FİNAL EĞİTİM KURUMLARI:

1979’da İbrahim Taşel’in girişimleri ile kurulup gelişen eğitim kurumu Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar ulaşarak; temel liseleri, ortaokulları, kampüs okulları, özel öğretim kursları, üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’daki eğitim merkezleriyle başarı yolculuğuna devam ediyor. Kurumun ön kayıt avantajları ise oldukça yüz güldürücü.

-ÇINAR KOLEJİ:

Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt ve Malatya’da yerleşkeleri bulunan Çınar Koleji, 23 yıllık tecrübesini öğrencilerine yansıtmanın memnuniyeti ile erken kayıt günlerine devam ediyor. İ: ERA KOLEJLERİ: Anaokulu, İlkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi ile kısa sürede ailelerin ilgi odağı olan Era Koleji’nde burslardan yararlanmak isteyen aileler okulların web sayfasındaki duyuruları takip edebilirler.

-BİLİM KOLEJİ:

4 -5-6 ve 7nci sınıflar için 17 Şubat 2018’de bursluluk sınavı yapacak. Sınav, sabah ve öğle sonrası seanslarında gerçekleştirilecek ve başarı durumlarına göre öğrenciler ödüllendirilecek.

ÇOCUĞUNUZ HANGİ OKULU İSTİYOR

İlk aşamada ekonomik şartlar veli için bir ölçü olabilir. Ancak okulun vaat ettikleri ve çocuğun beklentileri de önemli bir husus. Özellikle “Hangi

okul en iyisi?” sorusuna cevap aranırken, vaat ve beklenti konularının netleşmesinde fayda var. ‘En iyi okul’ yerine ‘Çocuğum için en uygun

okulu tercih etmeliyim’ fikri öne çıkarsa bundan en büyük faydayı ebeveynler sağlayacaktır.

Özel eğitim kurumları, gerçekleştirdikleri bursluluk sınavları ile başarı çıtasını yukarıya çekmeyi hedeflerken, aileler çocuklarının daha ekonomik eğitim alması için ilan edilen sınav tarihlerine odaklandı.